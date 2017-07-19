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https://sport.mail.ru/news/tennis/30436856/
19 июля 2017, 19:30 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов прошёл в ¼ финала турнира в Бостаде на отказе Пабло Карреньо-Бусты

Российский теннисист Андрей Кузнецов преодолел барьер второго раунда соревнований в Бостаде после отказа от продолжения борьбы испанца Пабло Карреньо-Бусты. Игра была остановлена в третьем сете при счёте 4/6, 7/6 (5), 3/0. Причины снятия Карреньо-Бусты на данный момент неизвестны.

Российский теннисист Андрей Кузнецов преодолел барьер второго раунда соревнований в <span class=error>Бостаде</span> после отказа от продолжения борьбы испанца <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Бусты.</nobr> Игра была остановлена в третьем сете при счёте 4/6 7/6 (5) 3/0. Причины снятия <nobr>Карреньо-Бусты</nobr> на данный момент неизвестны. Увеличить
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За 2 часа 9 минут, проведённых на корте, 88-я ракетка мира, 26-летний Андрей, сделал три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. Его ровесник Пабло, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, три раза брал подачу оппонента и допустил три двойные ошибки. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

Следующим соперником Кузнецова на турнире SkiStar Swedish Open будет аргентинец Диего Шварцман.
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