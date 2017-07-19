Бухарест. Ана Богдан взяла верх над Чаглой Буюкакчай
Румынская теннисистка Ана Богдан прошла в ¼ финала турнира в Бухаресте, обыграв в двух сетах турчанку Чаглу Буюкакчай, — 6/4, 7/5.
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За 2 часа 5 минут поединка 108-я ракетка мира, 24-летняя Ана, реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований BRD Bucharest Open Богдан померится силами либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с Данкой Ковинич из Черногории.
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