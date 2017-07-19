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19 июля 2017, 18:37 | Теннис | GoTennis.ru

Бухарест. Ана Богдан взяла верх над Чаглой Буюкакчай

Румынская теннисистка Ана Богдан прошла в ¼ финала турнира в Бухаресте, обыграв в двух сетах турчанку Чаглу Буюкакчай, — 6/4, 7/5.

Румынская теннисистка <span class=error>Ана</span> Богдан прошла в ¼ финала турнира в Бухаресте обыграв в двух сетах турчанку <span class=error>Чаглу</span> Буюкакчай — 6/4 7/5. Увеличить
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За 2 часа 5 минут поединка 108-я ракетка мира, 24-летняя Ана, реализовала четыре брейк-пойнта и один раз ошиблась при подаче. 27-летняя Буюкакчай, занимающая 165-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований BRD Bucharest Open Богдан померится силами либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с Данкой Ковинич из Черногории.
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