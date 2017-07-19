Гштаад. Анна Калинская не смогла одолеть Анетт Контавейт

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Матч продлился 1 час 53 минуты. 150-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, четырежды брала подачу соперницы, выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. 21-летняя Анетт, занимающая 32-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив пять брейков и десять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Ladies Championship Gstaad Контавейт сыграет либо со словачкой Ребеккой Шрамковой, либо с немкой Кариной Виттхёфт.