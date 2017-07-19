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https://sport.mail.ru/news/tennis/30436476/
19 июля 2017, 18:38 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Анна Калинская не смогла одолеть Анетт Контавейт

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Гштааде на стадии второго раунда, проиграв в трёх сетах эстонке Анетт Контавейт, — 4/6, 6/4, 4/6.

Российская теннисистка Анна <span class=error>Калинская</span> завершила выступление на турнире в Гштааде на стадии второго раунда проиграв в трёх сетах эстонке <span class=error>Анетт</span> Контавейт — 4/6 6/4 4/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 53 минуты. 150-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, четырежды брала подачу соперницы, выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. 21-летняя Анетт, занимающая 32-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив пять брейков и десять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Ladies Championship Gstaad Контавейт сыграет либо со словачкой Ребеккой Шрамковой, либо с немкой Кариной Виттхёфт.
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