Гштаад. Анна Калинская не смогла одолеть Анетт Контавейт
Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Гштааде на стадии второго раунда, проиграв в трёх сетах эстонке Анетт Контавейт, — 4/6, 6/4, 4/6.
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Матч продлился 1 час 53 минуты. 150-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, четырежды брала подачу соперницы, выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. 21-летняя Анетт, занимающая 32-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив пять брейков и десять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.
В четвертьфинале соревнований Ladies Championship Gstaad Контавейт сыграет либо со словачкой Ребеккой Шрамковой, либо с немкой Кариной Виттхёфт.
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