Бостад. Диего Шварцман стал четвертьфиналистом

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За 1 час 23 минуты матча Диего один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Тогда как Ренцо сделал по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу Шварцмана.