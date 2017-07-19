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19 июля 2017, 17:01 | Теннис | GoTennis.ru

Бостад. Диего Шварцман стал четвертьфиналистом

38-я ракетка мира, аргентинский теннисист Дего Шварцман, во втором раунде соревнований SkiStar Swedish Open взял верх над своим соотечественником Ренцо Оливо, занимающим 119-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1.

38-я ракетка мира аргентинский теннисист <span class=error>Дего</span> Шварцман во втором раунде соревнований SkiStar Swedish <span class=error>Open</span> взял верх над своим соотечественником <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> занимающим 119-е место мирового рейтинга — 6/4 6/1. Увеличить
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За 1 час 23 минуты матча Диего один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Тогда как Ренцо сделал по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу Шварцмана.

В четвертьфинале турнира в Бостаде Диего выступит либо против испанца Пабло Карреньо-Бусты, либо против россиянина Андрея Кузнецова.
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