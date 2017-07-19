Бостад. Диего Шварцман стал четвертьфиналистом
38-я ракетка мира, аргентинский теннисист Дего Шварцман, во втором раунде соревнований SkiStar Swedish Open взял верх над своим соотечественником Ренцо Оливо, занимающим 119-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 23 минуты матча Диего один раз подал навылет и реализовал пять
В четвертьфинале турнира в Бостаде Диего выступит либо против испанца Пабло
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter