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19 июля 2017, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Раньше я не мог нормально готовиться к матчам из-за футбола

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своём отношении к футболу.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> рассказал о своём отношении к футболу. Увеличить
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«Я очень люблю гонять матч. Раньше на предматчевых тренировках мы всегда играли — или в футбол или в его смесь с теннисом, но потом пришлось прекратить. На разминку отводится час, и в течение минут сорока нужно проводить спарринг с тренером. Раньше мне банально не хватало времени из-за футбола, я не готовился должным образом.

Мы его любили, поэтому слишком увлекались и никогда не заканчивали вовремя. Пришлось отказаться от этой привычки. Теперь вообще себе этого не разрешаю. Если бы я играл с профессиональным футболистом, я бы победил. Ну, если бы мы играли теннисным мячом. Если футбольным — без шансов. Но вообще я хорош, — цитирует Маррея Sky Sports.
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