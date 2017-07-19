Энди Маррей: Раньше я не мог нормально готовиться к матчам из-за футбола

«Я очень люблю гонять матч. Раньше на предматчевых тренировках мы всегда играли — или в футбол или в его смесь с теннисом, но потом пришлось прекратить. На разминку отводится час, и в течение минут сорока нужно проводить спарринг с тренером. Раньше мне банально не хватало времени из-за футбола, я не готовился должным образом.

Мы его любили, поэтому слишком увлекались и никогда не заканчивали вовремя. Пришлось отказаться от этой привычки. Теперь вообще себе этого не разрешаю. Если бы я играл с профессиональным футболистом, я бы победил. Ну, если бы мы играли теннисным мячом. Если футбольным — без шансов. Но вообще я хорош, — цитирует Маррея Sky Sports.