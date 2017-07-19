Вирджиния Уэйд: Макинрой вообще родился в Германии

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«Факт остаётся фактом — мы не можем изменить место своего рождения, но мы можем выбрать себе национальность. Йо прожила здесь уже долгое время и точно считает себя британкой.

Джон Макинрой вообще родился в Германии, но он ведёт себя как настоящий американец, так что это не важно. Мы должны поддержать Конту за те эмоции, которые она нам дарит, — цитирует Вирджинию Guardian.