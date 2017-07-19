Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30433706/
19 июля 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Вирджиния Уэйд: Макинрой вообще родился в Германии

Британская теннисистка Вирджиния Уэйд прокомментировала слова журналиста Джона Хамфриса в адрес Йоханны Конты. Отметим, что именно Уэйд стала последней британкой в полуфинале Уимблдона до того, как это удалось Конте.

Британская теннисистка Вирджиния <span class=error>Уэйд</span> прокомментировала слова журналиста Джона Хамфриса в адрес <span class=error>Йоханны</span> <span class=error>Конты</span>. Отметим что именно <span class=error>Уэйд</span> стала последней британкой в полуфинале Уимблдона до того как это удалось <span class=error>Конте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Факт остаётся фактом — мы не можем изменить место своего рождения, но мы можем выбрать себе национальность. Йо прожила здесь уже долгое время и точно считает себя британкой.

Джон Макинрой вообще родился в Германии, но он ведёт себя как настоящий американец, так что это не важно. Мы должны поддержать Конту за те эмоции, которые она нам дарит, — цитирует Вирджинию Guardian.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 мюнля

Род Лэйвер: Роджер Федерер - не человек

Вирджиния Уэйд: Макинрой вообще родился в Германии

Йоханна Конта: Вообще-то я родилась в Австралии