Лэйвер: Федерер — не человек
Двукратный обладатель «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер выразил своё восхищение результатами и репутацией 19-кратного победителя турниров Grand Slam швейцарца Роджера Федерера.
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«Мне нравится Федерер, он всем нравится. Не только как теннисист, но и как человек с такой репутацией. В этом году он изменил свой стиль жизни. Он пропустил полгода перед Australian Open, не выступал на европейских грунтовых турнирах, а сейчас он играет так же здорово, как прежде. Он на совершенно другом уровне, он — не человек», — цитирует Лэйвера BBC.
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