«Мне нравится Федерер, он всем нравится. Не только как теннисист, но и как человек с такой репутацией. В этом году он изменил свой стиль жизни. Он пропустил полгода перед Australian Open, не выступал на европейских грунтовых турнирах, а сейчас он играет так же здорово, как прежде. Он на совершенно другом уровне, он — не человек», — цитирует Лэйвера BBC.