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https://sport.mail.ru/news/tennis/30433522/
19 июля 2017, 14:39 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Хамфрис: Конта, ты называешь себя британкой, но родилась в Венгрии

Журналист ВВС Джон Хамфрис выразил сомнение в том, что Йоханне Конте стоит называть себя британской теннисисткой.

Журналист ВВС Джон Хамфрис выразил сомнение в том что <span class=error>Йоханне</span> <span class=error>Конте</span> стоит называть себя британской теннисисткой. Увеличить
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«Мы говорим о тебе, как о британке, но ты же родилась в Венгрии и имеешь гражданство Австралии. И я помню, что президент Федерации тенниса Австралии, когда ты вышла в полуфинал, сказал: “Приятно наблюдать победы нашей соотечественницы”. А мы говорим: “Круто, что британка вышла в ½”. Так что, кто ты вообще», — цитирует Джона Guardian.
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