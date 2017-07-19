Джон Хамфрис: Конта, ты называешь себя британкой, но родилась в Венгрии
Журналист ВВС Джон Хамфрис выразил сомнение в том, что Йоханне Конте стоит называть себя британской теннисисткой.
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«Мы говорим о тебе, как о британке, но ты же родилась в Венгрии и имеешь гражданство Австралии. И я помню, что президент Федерации тенниса Австралии, когда ты вышла в полуфинал, сказал: “Приятно наблюдать победы нашей соотечественницы”. А мы говорим: “Круто, что британка вышла в ½”. Так что, кто ты вообще», — цитирует Джона Guardian.
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