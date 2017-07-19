Луиза Чирико не смогла стать четвертьфиналисткой соревнований в Гштааде
168-я ракетка мира, американская теннисистка Луиза Чирико, во втором круге турнира Ladies Championship Gstaad уступила испанка Саре
Соррибес-Тормо, занимающей 97-е место мирового рейтинга, — 1/6, 5/7.
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За 1 час 41 минуту матча Луиза дважды подала навылет и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований в Гштааде
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