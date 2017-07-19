Луиза Чирико не смогла стать четвертьфиналисткой соревнований в Гштааде

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За 1 час 41 минуту матча Луиза дважды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Сара сделала восемь брейков и десять раз ошиблась при подаче. Прежде оппонентки не встречались.