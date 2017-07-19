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https://sport.mail.ru/news/tennis/30433117/
19 июля 2017, 14:14 | Теннис | GoTennis.ru

Луиза Чирико не смогла стать четвертьфиналисткой соревнований в Гштааде

168-я ракетка мира, американская теннисистка Луиза Чирико, во втором круге турнира Ladies Championship Gstaad уступила испанка Саре Соррибес-Тормо, занимающей 97-е место мирового рейтинга, — 1/6, 5/7.

168-я ракетка мира американская теннисистка Луиза <span class=error>Чирико</span> во втором круге турнира Ladies Championship Gstaad уступила испанка <span class=error>Саре</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> занимающей 97-е место мирового рейтинга — 1/6 5/7. Увеличить
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За 1 час 41 минуту матча Луиза дважды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Сара сделала восемь брейков и десять раз ошиблась при подаче. Прежде оппонентки не встречались.

В четвертьфинале соревнований в Гштааде Соррибес-Тормо сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с немкой Тамарой Корпач.
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