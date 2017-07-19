Казахстанское дерби пройдет в ¼ финала Кубка Президента РК

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Это стало известно в среду, после того, как Кукушкин, сеянный в одиночном мужском разряде этих соревнований под вторым номером, обыграл белоруса Ярослава Шулу — 6:4, 6:1. Попко во вторник во втором круге прошел шестую ракетку турнира, серба Николу Милошевича — 6:3, 7:5.

Таким образом, как минимум один казахстанец гарантированно сыграет в полуфинале этого турнира, причем там может состояться еще одно казахстанское дерби в том случае, если третья ракетка соревнований, казахстанец Александр Бублик, во втором круге обыграет японца Шуки Секигучи, а затем в четвертьфинале пройдет победителя пары Сун Во Квон (Корея) — Хуго Гринье (Франция).

Всего на старт в основной сетке казахстанского «Челленджера» вышло семь казахстанцев, однако четверо — Андрей Голубев, Григорий Ломакин, Денис Евсеев и Роман Хассанов — зачехлили ракетки после первого круга, причем Хассанов на старте уступил Попко — 5:7, 3:6.