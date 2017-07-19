Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30432897/
19 июля 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Комардина и Нолл победили на старте парного турнира

Россиянка Анастасия Комардина и швейцарка Ксения Нолл в первом круге парных соревнований Ladies Chamionship Gstaad победили американку Николь Меличар и британку Анну Смит — 6/3, 4/6, 10:5.

Россиянка Анастасия <span class=error>Комардина</span> и швейцарка Ксения <span class=error>Нолл</span> в первом круге парных соревнований Ladies Chamionship Gstaad победили американку <span class=error>Николь</span> <span class=error>Меличар</span> и британку Анну <span class=error>Смит</span> — 6/3 4/6 10:5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 17 минут матча Анастасия и Ксения сделали два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Николь и Анна реализовали три брейк-пойнта и допустили пять двойных ошибок.

В четвертьфинале парного турнира в Гштааде Нолл и Комардина сыграют либо с Анной Калинской и Евгенией Родиной (Россия), либо с Патрицией Марией Тиг и Анреа Гамис (Румыния/Венесуэла).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 мюнля

Луиза Чирико не смогла стать четвертьфиналисткой соревнований в Гштааде

Гштаад. Комардина и Нолл победили на старте парного турнира

Елена Веснина: Этим летом у нас с Макаровой была возможность сконцентрироваться на парном разряде