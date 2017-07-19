Гштаад. Комардина и Нолл победили на старте парного турнира

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За 1 час 17 минут матча Анастасия и Ксения сделали два эйса и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Николь и Анна реализовали три брейк-пойнта и допустили пять двойных ошибок.

В четвертьфинале парного турнира в Гштааде Нолл и Комардина сыграют либо с Анной Калинской и Евгенией Родиной (Россия), либо с Патрицией Марией Тиг и Анреа Гамис (Румыния/Венесуэла).