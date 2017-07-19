Белорус Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

Сегодня в поединке второго раунда Егор Герасимов уверенно переиграл в двух партиях турецкого теннисиста Кема Илкела — 6:2, 6:3. В стартовом матче Герасимов взял верх над Андреем Голубевым из Казахстана — 6:1, 6:1. Соперником Егора Герасимова в четвертьфинале будет россиянин Евгений Донской.

Еще один белорус Ярослав Шило уступил в поединке 1/8 финала казахстанскому спортсмену Михаилу Кукушкину — 4:6, 1:6. В первом раунде одиночного разряда Шило выиграл у россиянина Ивана Неделько — 7:6 (7:5), 6:4. В парном разряде Ярослав Шило и украинец Владислав Манафов вышли в четвертьфинал. Туда же пробился и белорусско-казахстанский тандем Дмитрий Жирмонт / Тимур Хабибулин.

На турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор в первом раунде выбили из борьбы белорусско-боснийский дуэт Александр Бурый / Дамир Джумхур. Сегодня в матче за выход в полуфинал Мирный и Нестор сыграют с россиянином Михаилом Елгиным и Денисом Истоминым из Узбекистана.

Во втором круге женского турнира в румынском Бухаресте (призовой фонд — $226 тыс.) белоруска Александра Саснович встретится с немкой Юлией Гергес. На старте Саснович победила румынку Ирину Бару — 6:4, 6:4.