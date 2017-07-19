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https://sport.mail.ru/news/tennis/30432244/
19 июля 2017, 13:08 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей сыграет на турнире в Пекине

Британский теннисист Энди Маррей заявился на соревнования China Open, которые пройдут со 2 по 8 октября в Пекине. Напомним, что Маррей является действующим чемпионом турнира.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> заявился на соревнования China <span class=error>Open</span> которые пройдут со 2 по 8 октября в Пекине. <span class=stop>Напомним</span> что <span class=error>Маррей</span> является действующим чемпионом турнира. Увеличить
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Отметим также, что ранее появилась информация о том, что Энди может перенести операцию на бедре. Но в данный момент игрок продолжает консультации с врачами.
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