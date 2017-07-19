Энди Маррей сыграет на турнире в Пекине

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Отметим также, что ранее появилась информация о том, что Энди может перенести операцию на бедре. Но в данный момент игрок продолжает консультации с врачами.