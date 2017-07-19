Энди Маррей сыграет на турнире в Пекине
Британский теннисист Энди Маррей заявился на соревнования China Open, которые пройдут со 2 по 8 октября в Пекине. Напомним, что Маррей является действующим чемпионом турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим также, что ранее появилась информация о том, что Энди может перенести операцию на бедре. Но в данный момент игрок продолжает консультации с врачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter