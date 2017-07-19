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https://sport.mail.ru/news/tennis/30431790/
19 июля 2017, 12:37 | Теннис | Чемпионат.com

Отец Федерера: Я всё ещё нервничаю, когда играет сын, особенно на брейк-пойнтах

Отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера Роберт Федерер рассказал, почему, как правило, не сидит на трибунах рядом с женой во время матча его сына, и признался, что всё ещё нервничает, когда играет 19-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Отец швейцарского теннисиста Роджера <span class=error>Федерера</span> Роберт <span class=error>Федерер</span> рассказал почему как правило не сидит на трибунах рядом с женой во время матча его сына и признался что всё ещё нервничает когда играет 19-кратный победитель турниров Большого шлема. Увеличить
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© AFP 2017

«Почему я обычно не сижу рядом с женой во время матча Роджера? Ей не нравится, что я всё время критикую его.

Я несколько раз был с Роджером на чемпионском ужине на Уимблдоне. Мне это понравилось больше, чем заказать пиццу домой, как в 2008-м.

Я всё ещё очень нервничаю, когда смотрю матчи Роджера, особенно, когда ему нужно отыгрывать брейк-пойнты, — цитирует Роберта Федерера Tages Anzeiger.
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