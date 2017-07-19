Отец Федерера: Я всё ещё нервничаю, когда играет сын, особенно на брейк-пойнтах
Отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера Роберт Федерер рассказал, почему, как правило, не сидит на трибунах рядом с женой во время матча его сына, и признался, что всё ещё нервничает, когда играет 19-кратный победитель турниров «Большого шлема».
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© AFP 2017
«Почему я обычно не сижу рядом с женой во время матча Роджера? Ей не нравится, что я всё время критикую его.
Я несколько раз был с Роджером на чемпионском ужине на Уимблдоне. Мне это понравилось больше, чем заказать пиццу домой, как в 2008-м.
Я всё ещё очень нервничаю, когда смотрю матчи Роджера, особенно, когда ему нужно отыгрывать
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