Елена Веснина: Хочется собрать карьерный «Большой шлем»

На прошлой неделе российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу на Уимблдонском турнире в парном разряде. Этот успех закрепил их статус лучшей на данный момент пары в женском теннисе. Год назад наши спортсменки выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Нынешний триумф на Уимблдоне стал третьей победой на турнирах «Большого шлема» в парном разряде за время совместного выступления. До этого Весниной и Макаровой покорились Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») 2013 года и Открытый чемпионат США (US Open) 2014 года. В том же году они выходили в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

При этом в 2016 году Веснина побеждала в Мельбурне в смешанном парном разряде, разделив успех с бразильцем Бруно Соаресом. В понедельник, прилетев вместе со своей партнершей в аэропорт Шереметьево из Лондона, 30-летняя теннисистка дала интервью «Известиям», где рассказала об особом месте этого Уимблдона в своей карьере, сложности турнирной сетки и будущих задачах.

— Этот успех особенный по сравнению с вашими предыдущими победами на турнирах «Большого шлема»?

— Каждый турнир «Большого шлема» и победа на нем — это что-то особенное. Но нынешний успех запомнится тем, что это выигрыш Уимблдона, который нам никак не покорялся. Я была несколько раз в финалах — и в паре, и в миксте. С Екатериной мы играли в решающем матче в 2015 году. Мне всегда хотелось победить на этом турнире. В прошлом году мы проиграли сестрам Уильямс, оказавшись единственной парой, сумевшей взять у них сет. В принципе мы могли у них выиграть, но Серена с Венус слишком хотели нас обыграть в том матче, поэтому приложили все силы для этого успеха, а затем выиграли Уимблдон. И нам с Екатериной очень хотелось победить именно здесь, на одном из старейших и самых престижных турниров. Я не могу его как-то выделить среди всех турниров «Большого шлема», но могу сказать, что этот титул был одним из самых долгожданных в моей жизни.

— Специфика подготовки к игре на травяном корте отличалась от той, что была в предыдущие годы?

— По сравнению с прошлыми годами мы ничего не меняли. На протяжении долгих лет есть свои нюансы, которых мы придерживаемся. По ходу прошедшего Уимблдона так получилось, что мы с Катей по очереди проиграли в одиночном разряде во втором круге — я Виктории Азаренко, она — Светлане Кузнецовой. Год назад я была в полуфинале, поэтому физически оказалось тяжело преуспеть в паре. Одновременно играть в двух этих дисциплинах на поздних стадиях крупных турниров — это очень высокая нагрузка. Этим летом так получилось, что у нас с Макаровой была возможность на ранней стадии полностью сконцентрироваться на парном разряде, и это помогло победить.

— Интерес к вашей персоне после этой победы больше, чем после прошлогоднего золота Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро?

— Год назад мы не сразу вернулись из Рио в Москву. Мы не летели одним бортом с остальной олимпийской делегацией, которую массово встречали в аэропорту. Прямо из Бразилии мы отправились в Нью-Хейвен, где вскоре сыграли на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), а дальше уже готовились к Открытому чемпионата США (US Open). В Москву прилетели уже только через месяц после Олимпиады, когда о нас все забыли. И тогда ажиотаж вокруг нас не ощутили. Поэтому сейчас чувствуем интерес болельщиков к себе гораздо больше. Очень благодарны им, что в таком количестве встретили нас в аэропорту. Очень приятно, что они приехали и отметили нашу победу, понимая, насколько она важная и большая!

— Сухая победа по геймам (6:0, 6:0) в финале является следствием вашей блестящей игры или недостаточная готовность соперниц Чань Хаочин и Моники Никулеску тоже сказалась?

— Теннис так иногда складывается, что в финалах матч очень быстро может пройти, быстро меняется счет. Наши соперницы не имели опыта игры в финалах в отличие от нас с Катей. Мы знали, чего ожидать от этого матча, провели его на одном дыхании, знали, что нужно делать в конкретный момент противостояния — кто куда бежит, кто куда подает и где принимает подачу. В результате так все факторы удачно сложились, что у нас всё прошло идеально. Не считаю, что соперницы играли плохо. Нет, они для себя выступали довольно хорошо. Просто встретились с соперницами уровнем повыше и не смогли навязать нам борьбу. Мы с Макаровой великолепно и безошибочно выступали!

— Не огорчило отсутствие сестер Уильямс и невозможность взять у них реванш за прошлый год?

— У нас нет такой самоцели. Мы их в паре обыгрывали. И на Уимблдоне в том числе. Причем два раза. И то, что сейчас их не было, на нас абсолютно никак не повлияло — мне лично скучно не было. На Уимблдоне и так было много достойных соперниц. Например, в четвертьфинале нам достались очень сильные австралийки Кейси Делаккуа и Эшли Барти, побывавшие в трех финалах турниров «Большого шлема». Мы их победили только в один брейк в первом и третьем сетах, и было очень сложно. Поэтому об Уильямс мы даже не думали.

— Australian Open — следующая цель?

— Одна из них. Нам хочется собрать карьерный «Большой шлем», тем более когда есть уже и олимпийское золото. Но также хочется и оказаться на вершине рейтинга WTA. Мы с Катей еще ни разу не были на первом месте в нем, так что есть к чему стремиться.