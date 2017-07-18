Кравчук и Марченко покидают парные соревнования в Ньюпорте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 10 минут матча Константин и Илья сделали два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Пурав и Дивиж дважды подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.