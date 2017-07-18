Кравчук и Марченко покидают парные соревнования в Ньюпорте
Россиянин Константин Кравчук и украинец Илья Марченко на старте парных соревнований Hall of Fame Open уступили представителям Индии Пураву Радже и Дивижу Шарану — 5/7, 3/6.
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За 1 час 10 минут матча Константин и Илья сделали два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Пурав и Дивиж дважды подали навылет и реализовали три
В четвертьфинале парного турнира в Ньюпорте Раджа и Шаран сразятся либо с Мэттом Ридом и
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