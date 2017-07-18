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https://sport.mail.ru/news/tennis/30426742/
18 июля 2017, 23:31 | Теннис | GoTennis.ru

Кравчук и Марченко покидают парные соревнования в Ньюпорте

Россиянин Константин Кравчук и украинец Илья Марченко на старте парных соревнований Hall of Fame Open уступили представителям Индии Пураву Радже и Дивижу Шарану — 5/7, 3/6.

Россиянин Константин <span class=error>Кравчук</span> и украинец Илья <span class=error>Марченко</span> на старте парных соревнований <span class=error>Hall</span> of <span class=error>Fame</span> <span class=error>Open</span> уступили представителям Индии <span class=error>Пураву</span> Радже и <span class=error>Дивижу</span> <span class=error>Шарану</span> — 5/7 3/6. Увеличить
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За 1 час 10 минут матча Константин и Илья сделали два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Пурав и Дивиж дважды подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале парного турнира в Ньюпорте Раджа и Шаран сразятся либо с Мэттом Ридом и Джоном-Патриком Смитом (Австралия), либо с Се Чен-Пэном и Пэн Се-Йином (Тайвань).
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