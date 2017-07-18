Веснина: Чувствовали, что на этот раз осечки не допустим

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«На этот раз у меня была уверенность в успехе. Если брать 2010 год, то Звонарева играла финальный матч в паре сразу после поражения в финале одиночки. Эмоционально ей было сложно. Тяжело сражаться в решающем матче турнира Большого шлема, когда твоя напарница ещё не отошла от предыдущего поединка и все ее лицо залито слезами.

В 2015 году вместе с Катей должны были побеждать Саню Мирзу и Мартину Хингис, вели в счёте, но где-то не хватило хладнокровия и уверенности в себе. Теперь же все было при нас. Мы чувствовали, что на этот раз подобной осечки не допустим, — сказала она.

Елена Веснина и Екатерина Макарова завоевали трофей в парном разряде Уимблдона. В матче против Чань Хаочин и Моники Никулеску россиянки одержали победу — 6:0, 6:0. В Открытую эру под ноль в женской части Уимблдона финальные матчи еще не выигрывались.