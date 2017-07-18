Гштаад. Йоханна Ларссон смогла преодолеть барьер первого раунда
48-я ракетка мира, шведская теннисистка Йоханна Ларссон, на старте соревнований Ladies Championship Gstaad взяла верх над болгаркой Викторией Томовой, занимающей 167-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/4.
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За 1 час 40 минут матча Йоханна дважды подала навылет и реализовала шесть
Во втором круге турнира в Гштааде Ларссон сыграет с австрийкой Барбарой Хаас.
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