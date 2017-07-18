Гштаад. Йоханна Ларссон смогла преодолеть барьер первого раунда

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За 1 час 40 минут матча Йоханна дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Виктория сделал один эйс, четыре брейка и одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Гштааде Ларссон сыграет с австрийкой Барбарой Хаас.