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https://sport.mail.ru/news/tennis/30425978/
18 июля 2017, 21:10 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Йоханна Ларссон смогла преодолеть барьер первого раунда

48-я ракетка мира, шведская теннисистка Йоханна Ларссон, на старте соревнований Ladies Championship Gstaad взяла верх над болгаркой Викторией Томовой, занимающей 167-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/4.

48-я ракетка мира шведская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> на старте соревнований Ladies Championship Gstaad взяла верх над болгаркой Викторией <span class=error>Томовой</span> занимающей 167-е место мирового рейтинга — 7/5 6/4. Увеличить
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За 1 час 40 минут матча Йоханна дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Виктория сделал один эйс, четыре брейка и одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Гштааде Ларссон сыграет с австрийкой Барбарой Хаас.
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