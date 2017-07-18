Фернандо Вердаско с победы стартовал на турнире SkiStar Swedish Open
39-я ракетка мира, испанский теннисист Фернандо Вердаско на старте соревнований в Бостаде оказался сильнее хозяина кортов Элиаса Имера, занимающего 237-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/3, 6/4.
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За 1 час 59 минут матча Фернандо сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Элиас шесть раз подал навылет и реализовал один
Во втором круге турнира SkiStar Swedish Open Вердаско выступит против аргентинца Факундо Баньиса.
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