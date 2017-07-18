Фернандо Вердаско с победы стартовал на турнире SkiStar Swedish Open

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За 1 час 59 минут матча Фернандо сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Элиас шесть раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив восемь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира SkiStar Swedish Open Вердаско выступит против аргентинца Факундо Баньиса.