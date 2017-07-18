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https://sport.mail.ru/news/tennis/30425903/
18 июля 2017, 20:54 | Теннис | GoTennis.ru

Фернандо Вердаско с победы стартовал на турнире SkiStar Swedish Open

39-я ракетка мира, испанский теннисист Фернандо Вердаско на старте соревнований в Бостаде оказался сильнее хозяина кортов Элиаса Имера, занимающего 237-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/3, 6/4.

39-я ракетка мира испанский теннисист <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> на старте соревнований в <span class=error>Бостаде</span> оказался сильнее хозяина кортов <span class=error>Элиаса</span> <span class=error>Имера</span> занимающего 237-е место мирового рейтинга — 4/6 6/3 6/4. Увеличить
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За 1 час 59 минут матча Фернандо сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Элиас шесть раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив восемь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира SkiStar Swedish Open Вердаско выступит против аргентинца Факундо Баньиса.
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