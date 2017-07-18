Умаг. Бенуа Пэр потерпел поражение в стартовой встрече
37-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр, в первом круге соревнований уступил своему соотечественнику.
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37-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр, в первом круге соревнований уступил своему соотечественнику Кенни Де Шепперу, занимающему 148-е место мирового рейтинга, — 2/6, 6/4, 3/6.
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