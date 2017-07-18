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https://sport.mail.ru/news/tennis/30425902/
18 июля 2017, 20:54 | Теннис | GoTennis.ru

Умаг. Бенуа Пэр потерпел поражение в стартовой встрече

37-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр, в первом круге соревнований уступил своему соотечественнику.

37-я ракетка мира французский теннисист <span class=error>Бенуа</span> Пэр в первом круге соревнований уступил своему соотечественнику <span class=error>Кенни</span> Де <span class=error>Шепперу</span> занимающему 148-е место мирового рейтинга — 2/6 6/4 3/6. Увеличить
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37-я ракетка мира, французский теннисист Бенуа Пэр, в первом круге соревнований уступил своему соотечественнику Кенни Де Шепперу, занимающему 148-е место мирового рейтинга, — 2/6, 6/4, 3/6.
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