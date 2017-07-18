Алексей Ватутин выиграл стартовый поединок на «Челленджере» в Польше

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За 1 час 33 минуты матча Алексей сделал один эйс и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Александр дважды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив восемь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Ватутин сразится с немцем Флорианом Майером.