Алексей Ватутин выиграл стартовый поединок на «Челленджере» в Польше
256-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, в первом круге турнира категории «Челленджер» в польском городе Познань взял верх над представителем Казахстана Александром Недовесовым, занимающим 219-е место мирового рейтинга, — 7/6 (1), 6/3.
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За 1 час 33 минуты матча Алексей сделал один эйс и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Александр дважды подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде соревнований Ватутин сразится с немцем Флорианом Майером.
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