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https://sport.mail.ru/news/tennis/30425626/
18 июля 2017, 20:08 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин выиграл стартовый поединок на «Челленджере» в Польше

256-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, в первом круге турнира категории «Челленджер» в польском городе Познань взял верх над представителем Казахстана Александром Недовесовым, занимающим 219-е место мирового рейтинга, — 7/6 (1), 6/3.

256-я ракетка мира российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> в первом круге турнира категории Челленджер в польском городе Познань взял верх над представителем Казахстана Александром <span class=error>Недовесовым</span> занимающим 219-е место мирового рейтинга — 7/6 (1) 6/3. Увеличить
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За 1 час 33 минуты матча Алексей сделал один эйс и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Александр дважды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив восемь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Ватутин сразится с немцем Флорианом Майером.
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