Ньюпорт. Константин Кравчук победил пятую ракетку соревнований
122-я ракетка мира, российский теннисист Консантин Кравчук, на старте турнира Hall of Fame Open оказался сильнее доминиканца Виктора Эстрельи, занимающего 108-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
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За 1 час 7 минут матча Константин сделал пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Виктор трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.
Во втором раунде соревнований в Ньюпорте Кравчук сразится с немцем Петером Гойовчиком.
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