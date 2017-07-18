Ньюпорт. Константин Кравчук победил пятую ракетку соревнований

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За 1 час 7 минут матча Константин сделал пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Виктор трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований в Ньюпорте Кравчук сразится с немцем Петером Гойовчиком.