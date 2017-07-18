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https://sport.mail.ru/news/tennis/30425437/
18 июля 2017, 19:39 | Теннис | GoTennis.ru

Ньюпорт. Константин Кравчук победил пятую ракетку соревнований

122-я ракетка мира, российский теннисист Консантин Кравчук, на старте турнира Hall of Fame Open оказался сильнее доминиканца Виктора Эстрельи, занимающего 108-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.

122-я ракетка мира российский теннисист <span class=error>Консантин</span> <span class=error>Кравчук</span> на старте турнира <span class=error>Hall</span> of <span class=error>Fame</span> <span class=error>Open</span> оказался сильнее доминиканца Виктора <span class=error>Эстрельи</span> занимающего 108-е место мирового рейтинга — 6/4 6/4. Увеличить
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За 1 час 7 минут матча Константин сделал пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Виктор трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований в Ньюпорте Кравчук сразится с немцем Петером Гойовчиком.
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