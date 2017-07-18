US Open. Впервые в истории призовой фонд «мэйджора» превысит 50 миллионов долларов
Пресс-служба Открытого первенства США объявила, что на турнире будет повышены суммы призовых выплат спортсменов.
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Суммарный призовой фонд «мэйджора» составит $50,4 миллиона, тогда как в прошлом году он достиг $46,3 миллиона. Таким образом, турнир в
Победители одиночного турнира получат по 3,7 миллиона, а участники первого круга — по 50 тысяч.
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