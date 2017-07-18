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18 июля 2017, 19:20 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв сыграет в основной сетке турнира в Умаге из-за отказа Борны Чорича

Российский теннисист Андрей Рублёв попал в основную сетку соревнований Plava Laguna Croatia Open Umag, несмотря на поражение в квалификации.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> попал в основную сетку соревнований Plava Laguna Croatia <span class=error>Open</span> <span class=error>Umag</span> несмотря на поражение в квалификации. Увеличить
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Это стало возможно благодаря тому, что хорват Борна Чорич отказался от участия в турнире. Таким образом, сегодня Андрей выступит против аргентинца Карлоса Берлока.
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