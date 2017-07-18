Андрей Рублёв сыграет в основной сетке турнира в Умаге из-за отказа Борны Чорича
Российский теннисист Андрей Рублёв попал в основную сетку соревнований Plava Laguna Croatia Open Umag, несмотря на поражение в квалификации.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это стало возможно благодаря тому, что хорват Борна Чорич отказался от участия в турнире. Таким образом, сегодня Андрей выступит против аргентинца Карлоса Берлока.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter