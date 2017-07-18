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https://sport.mail.ru/news/tennis/30425186/
18 июля 2017, 19:20 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Голубич покидает соревнования в Гштааде

103-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Виктория Голубич, на старте соревнований Ladies Championship Gstaad уступила немке Антонии Лоттнер, занимающей 157-е место мирового рейтинга, — 7/5, 4/6, 6/7 (5).

103-я ракетка мира швейцарская теннисистка Виктория <span class=error>Голубич</span> на старте соревнований Ladies Championship Gstaad уступила немке <span class=error>Антонии</span> <span class=error>Лоттнер</span> занимающей 157-е место мирового рейтинга — 7/5 4/6 6/7 (5). Увеличить
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За 2 часа 16 минут матча Виктория сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Антония восемь раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу Лоттнер.

Во втором раунде турнира в Гштааде Антония сразится либо Амрой Садикович, либо с Патти Шнидер (обе — Швейцария).
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