Виктория Голубич покидает соревнования в Гштааде
103-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Виктория Голубич, на старте соревнований Ladies Championship Gstaad уступила немке Антонии Лоттнер, занимающей 157-е место мирового рейтинга, — 7/5, 4/6, 6/7 (5).
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За 2 часа 16 минут матча Виктория сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Антония восемь раз подала навылет и реализовала пять
Во втором раунде турнира в Гштааде Антония сразится либо Амрой Садикович, либо с Патти Шнидер (обе — Швейцария).
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