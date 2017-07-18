Виктория Голубич покидает соревнования в Гштааде

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За 2 часа 16 минут матча Виктория сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Антония восемь раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу Лоттнер.

Во втором раунде турнира в Гштааде Антония сразится либо Амрой Садикович, либо с Патти Шнидер (обе — Швейцария).