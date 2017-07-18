Слушатели «Спорт FM» признали лучшими спортсменами недели Веснину и Макарову

В голосовании приняли участие более тысячи слушателей.



Дуэт Весниной и Макаровой получил 55,8% голосов. Вторыми по итогам голосования стали прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов, победившие в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (21,4%). На третьей строчке рейтинга оказались игроки сборной России по регби-7 Роман Рощин и Денис Симпликевич, успех которых на чемпионате Европы отметили 13,4% слушателей.