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18 июля 2017, 19:18 | Теннис | Чемпионат.com

Слушатели «Спорт FM» признали лучшими спортсменами недели Веснину и Макарову

Победительницы Уимблдона-2017 в парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина признаны лучшими спортсменками недели по итогам голосования в рамках программы Top Sport на радиостанции «Спорт FM».

В голосовании приняли участие более тысячи слушателей.

Дуэт Весниной и Макаровой получил 55,8% голосов. Вторыми по итогам голосования стали прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов, победившие в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (21,4%). На третьей строчке рейтинга оказались игроки сборной России по регби-7 Роман Рощин и Денис Симпликевич, успех которых на чемпионате Европы отметили 13,4% слушателей.
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