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18 июля 2017, 19:03 | Теннис | GoTennis.ru

302-я ракетка мира Елена Габриэла Рузе победила на старте турнира BRD Bucharest Open

302-я ракетка мира, румынская Елена-Габриэла Русе, на старте домашних соревнований в Бухаресте взяла верх над болгаркой Изабеллой Шинниковой, занимающей 289-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/1.

302-я ракетка мира румынская <nobr>Елена-Габриэла</nobr> <span class=error>Русе</span> на старте домашних соревнований в Бухаресте взяла верх над болгаркой Изабеллой <span class=error>Шинниковой</span> занимающей 289-е место мирового рейтинга — 6/2 6/1. Увеличить
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За 56 минут матча Елена-Габриэла сделала пять брейков и трижды ошиблась при подаче. Тогда как Изабелла совершила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира BRD Bucharest Open Рузе будет противостоять испанке Карле Суарес Наварро.
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