302-я ракетка мира Елена Габриэла Рузе победила на старте турнира BRD Bucharest Open
302-я ракетка мира, румынская
Елена-Габриэла Русе, на старте домашних соревнований в Бухаресте взяла верх над болгаркой Изабеллой Шинниковой, занимающей 289-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/1.
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За 56 минут матча
Во втором круге турнира BRD Bucharest Open Рузе будет противостоять испанке Карле Суарес Наварро.
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