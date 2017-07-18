302-я ракетка мира Елена Габриэла Рузе победила на старте турнира BRD Bucharest Open

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За 56 минут матча Елена-Габриэла сделала пять брейков и трижды ошиблась при подаче. Тогда как Изабелла совершила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира BRD Bucharest Open Рузе будет противостоять испанке Карле Суарес Наварро.