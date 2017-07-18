Данка Ковинич вышла во второй круг соревнований в Бухаресте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 50 минут матча Данка сделала шесть эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Магдалена реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Бухаресте Ковинич сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.