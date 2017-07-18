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18 июля 2017, 18:41 | Теннис | GoTennis.ru

Данка Ковинич вышла во второй круг соревнований в Бухаресте

125-я ракетка мира, представительница Черногории Данка Ковинич, в первом раунде соревнований BRD Bucharest Open победила польку Магдалену Фрех, занимающую 259-е место мирового рейтинга, — 5/3, 5/7, 6/3.

125-я ракетка мира представительница Черногории <span class=error>Данка</span> Ковинич в первом раунде соревнований BRD Bucharest <span class=error>Open</span> победила польку Магдалену <span class=error>Фрех</span> занимающую 259-е место мирового рейтинга — 5/3 5/7 6/3. Увеличить
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За 2 часа 50 минут матча Данка сделала шесть эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Магдалена реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Бухаресте Ковинич сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.
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