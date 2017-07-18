SkiStar Open. Эрнест Гулбис одержал волевую победу в первом круге
348-я ракетка мира, латвийский теннисист Эрнест Гулбис на старте турнира в Бостаде (Швеция) взял верх над бельгийцем Артуром де Грифом, занимающим 115-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/3, 6/2.
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За 1 час 57 минут матча Эрнест сделал семь эйсов и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Артер четыре раза подал навылете и реализовал три
За выход в четвертьфинал соревнований SkiStar Open Гулбис сразится с россиянином Кареном Хачановым.
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