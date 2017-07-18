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https://sport.mail.ru/news/tennis/30424754/
18 июля 2017, 18:28 | Теннис | GoTennis.ru

SkiStar Open. Эрнест Гулбис одержал волевую победу в первом круге

348-я ракетка мира, латвийский теннисист Эрнест Гулбис на старте турнира в Бостаде (Швеция) взял верх над бельгийцем Артуром де Грифом, занимающим 115-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/3, 6/2.

348-я ракетка мира латвийский теннисист Эрнест <span class=error>Гулбис</span> на старте турнира в <span class=error>Бостаде</span> (Швеция) взял верх над бельгийцем Артуром де Грифом занимающим 115-е место мирового рейтинга — 4/6 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 57 минут матча Эрнест сделал семь эйсов и пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Артер четыре раза подал навылете и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований SkiStar Open Гулбис сразится с россиянином Кареном Хачановым.
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Давид Феррер с победы стартовал в Бостаде

46-я ракетка мира, испанский теннисист Давид Феррер, в первом круге соревнований SkiStar Open оказался сильнее аргентинца Федерико Дельбониса, занимающего 84-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.
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