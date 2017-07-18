Давид Феррер с победы стартовал в Бостаде
46-я ракетка мира, испанский теннисист Давид Феррер, в первом круге соревнований SkiStar Open оказался сильнее аргентинца Федерико Дельбониса, занимающего 84-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.
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Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты, за которые Давид один раз подал навылет и реализовал пять
Во втором круге турнира в Бостаде Феррер выступит против немца Дастина Брауна.
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