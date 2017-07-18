Давид Феррер с победы стартовал в Бостаде

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Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты, за которые Давид один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Федерико сделал один эйс и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу испанца.

Во втором круге турнира в Бостаде Феррер выступит против немца Дастина Брауна.