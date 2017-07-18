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https://sport.mail.ru/news/tennis/30424753/
18 июля 2017, 18:28 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер с победы стартовал в Бостаде

46-я ракетка мира, испанский теннисист Давид Феррер, в первом круге соревнований SkiStar Open оказался сильнее аргентинца Федерико Дельбониса, занимающего 84-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.

46-я ракетка мира испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span> в первом круге соревнований SkiStar <span class=error>Open</span> оказался сильнее аргентинца <span class=error>Федерико</span> Дельбониса занимающего 84-е место мирового рейтинга — 6/3 6/4. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты, за которые Давид один раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Федерико сделал один эйс и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу испанца.

Во втором круге турнира в Бостаде Феррер выступит против немца Дастина Брауна.
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