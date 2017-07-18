Павлюченкова, Веснина и Касаткина сыграют на турнире WTA в Нью-Хейвене
ТАСС, 18 июля. Россиянки Анастасия Павлюченкова (18-я «ракетка» мира), Елена Веснина (19) и Дарья Касаткина (31) примут участие в турнире Женской теннисной ассоциации (ВТА) в американском
Нью-Хейвене. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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Также на турнире сыграют полька Агнешка Радваньская (10), словачка Доминика Цибулкова (11), француженка Кристина Младенович (13), чешка Петра Квитова (14) и австралийка Дарья Гаврилова (24).
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Турнир в
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