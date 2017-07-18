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18 июля 2017, 12:17 | Теннис | ТАСС

Павлюченкова, Веснина и Касаткина сыграют на турнире WTA в Нью-Хейвене

ТАСС, 18 июля. Россиянки Анастасия Павлюченкова (18-я «ракетка» мира), Елена Веснина (19) и Дарья Касаткина (31) примут участие в турнире Женской теннисной ассоциации (ВТА) в американском Нью-Хейвене. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Также на турнире сыграют <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньская</span> <span class=error>Доминика</span> Цибулкова Кристина Младенович Петра <span class=error>Квитова</span> и Дарья <span class=error>Гаврилова</span>. Увеличить
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Также на турнире сыграют полька Агнешка Радваньская (10), словачка Доминика Цибулкова (11), француженка Кристина Младенович (13), чешка Петра Квитова (14) и австралийка Дарья Гаврилова (24).

В 2016 году на турнире в Нью-Хейвене победу одержала Радваньская, а в 2012, 2014 и 2015 годах — Квитова. Россиянки дважды выигрывали данные соревнования. Светлана Кузнецова первенствовала в 2007-м, а Елена Бовина — в 2005 году.

Турнир в Нью-Хейвене пройдет с 18 по 26 августа.
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