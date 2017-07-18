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18 июля 2017, 10:04 | Теннис | БЕЛТА

Мирный и Нестор успешно стартовали на турнире в Хорватии

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор успешно стартовали на теннисном турнире в хорватском Умаге (призовой фонд составляет 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге соревнований они были сильнее белоруса Александра Бурого и <span class=error>Дамира</span> Джумхура из Боснии и Герцеговины — 7:6 (2) 6:0. Увеличить
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В первом круге соревнований они были сильнее белоруса Александра Бурого и Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 7:6 (2), 6:0. В первом сете матча наблюдалась упорная борьба. Мирный и Нестор смогли выиграть лишь на тай-брейке. Во втором — опыт белорусско-канадского дуэта сказался на результате встречи.

Во втором круге, ¼ финала турнира в Умаге Максим Мирный и Даниэль Нестор сыграют с победителем встречи Михаил Елгин (Россия)/Денис Истомин (Узбекистан) — Дино Марчан/Антонио Санчич (оба — Хорватия).

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