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https://sport.mail.ru/news/tennis/30414373/
17 июля 2017, 21:41 | Теннис | GoTennis.ru

Хачанов и Браун стали четвертьфиналистами парных соревнований в Бостаде

Российский теннисист Карен Хачанов в дуэте с немцем Дастином Брауном в первом круге парного турнира в Бостаде оказались сильнее израильтянина Йонатана Эрлиха и аргентинца Диего Шварцмана — 6/2, 5/7, 17:15.

За 1 час 38 минут матча Карен и Дастин сделали по четыре эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Йонатан и Диего реализовали три брейк-пойнта и допустили девять двойных ошибок.

В четвертьфинале парных соревнований SkiStar Swedish Open Хачанов и Браун сыграют с бразильцами Томазом Беллуччи и Андре Са.
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