Хачанов и Браун стали четвертьфиналистами парных соревнований в Бостаде

За 1 час 38 минут матча Карен и Дастин сделали по четыре эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Йонатан и Диего реализовали три брейк-пойнта и допустили девять двойных ошибок.

В четвертьфинале парных соревнований SkiStar Swedish Open Хачанов и Браун сыграют с бразильцами Томазом Беллуччи и Андре Са.