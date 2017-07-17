Хачанов и Браун стали четвертьфиналистами парных соревнований в Бостаде
Российский теннисист Карен Хачанов в дуэте с немцем Дастином Брауном в первом круге парного турнира в Бостаде оказались сильнее израильтянина Йонатана Эрлиха и аргентинца Диего Шварцмана — 6/2, 5/7, 17:15.
За 1 час 38 минут матча Карен и Дастин сделали по четыре эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Йонатан и Диего реализовали три
В четвертьфинале парных соревнований SkiStar Swedish Open Хачанов и Браун сыграют с бразильцами Томазом Беллуччи и Андре Са.
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