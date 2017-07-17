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https://sport.mail.ru/news/tennis/30414186/
17 июля 2017, 21:15 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв не смог выйти в основную сетку соревнований в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог барьер финального круга квалификации турнира в Умаге (Хорватия), уступив в двух сетах венгру Аттиле Балашу, — 3/6, 5/7.

Матч продлился 1 час 33 минуты. 74-я ракетка мира, 19-летний Андрей, сделал по одному эйсу и брейку, семь раз ошибившись при подаче. 28-летний Аттила, занимающий 174-ю позицию в мировой классификации, выполнил две подачи навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Таким образом, Балаш прошёл в основную сетку соревнований Plava Laguna Croatia Open Umag. Его соперник по стартовому раунду определится позднее.
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