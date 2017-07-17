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https://sport.mail.ru/news/tennis/30414093/
17 июля 2017, 20:46 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Александрова выиграла стартовый поединок турнира в Бухаресте

92-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, взяла верх над чешкой Барборой Крейчиковой, занимающей 138-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/0, 6/2 на старте турнира в Бухаресте.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время 22-летняя Александрова выполнила пять подач навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Тогда как 21-летняя Барбора сделала по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге соревнований BRD Bucharest Open Александрова сыграет либо с румынкой Александрой Дульгеру, либо с болгаркой Сесиль Каратанчевой.
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