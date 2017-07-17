Екатерина Александрова выиграла стартовый поединок турнира в Бухаресте
92-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, взяла верх над чешкой Барборой Крейчиковой, занимающей 138-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/0, 6/2 на старте турнира в Бухаресте.
Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время 22-летняя Александрова выполнила пять подач навылет, реализовала шесть
Во втором круге соревнований BRD Bucharest Open Александрова сыграет либо с румынкой Александрой Дульгеру, либо с болгаркой Сесиль Каратанчевой.
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