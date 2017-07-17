Екатерина Александрова выиграла стартовый поединок турнира в Бухаресте

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время 22-летняя Александрова выполнила пять подач навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Тогда как 21-летняя Барбора сделала по два эйса и брейка, четырежды ошибившись при подаче. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге соревнований BRD Bucharest Open Александрова сыграет либо с румынкой Александрой Дульгеру, либо с болгаркой Сесиль Каратанчевой.