Уимблдон. Великолепный век Федерера и победа Мугурусы в Игре престолов

После эпохального и эпического финала Australian Open между Федерером и Надалем многие считали, что это своеобразный «привет из прошлого» и последняя гастроль двух величайших игроков своего времени. Однако сначала Роджер сделал Солнечный дубль, а затем Рафа взял Десиму на «Ролан Гаррос». После этого уже никто не сомневался, что 2017 — это год этих двоих. А раз так — значит после триумфа испанца в Париже неизменно должна следовать победа швейцарца в Лондоне.

Кажется, даже британские болельщики были уверены — их фаворит и любимец, а также всё ещё первая ракетка мира Энди Маррей прошлогодний титул защитить не сумеет. Такой неутешительный прогноз в итоге сбылся, хотя уроженец Данблейна, к его чести, до поры старался как мог. Сетку лидера посева нельзя назвать сложной, но и результаты он показывал очень уверенные. В первых четырёх матчах лишь итальянец Фабио Фоньини смог выиграть у Энди сет. А вот на стадии четвертьфинала случился какой-то невероятный конфуз — Сэм Куэрри, до этого в тяжелейшем пятисетовике с двумя тай-брейками одолевший Кевина Андерсона, сумел не просто выжать из себя максимум, отыгравшись с 1:2 по партиям, а буквально разгромил соперника, завершив четвёртый и пятый сеты со счётом 6/1.

Параллельным шотландцу курсом шёл Рафаэль Надаль. На этот раз он смог, в отличие от Стэна Вавринки, проигравшего россиянину Даниилу Медведеву уже на старте, избежать раннего поражения, но и к числу фаворитов так и не приблизился. В 1/8 финала испанец не смог пробить защитную стену Жиля Мюллера. Поединку, решающая пятая партия которого закончилась с результатом 15/13 в пользу представителя Люксембурга, как нельзя лучше подходит определение «нашла коса на камень». Впрочем, если один любитель марафонов — Куэрри — проследовал в итоге в квартет сильнейших, то Мюллер второго подряд пятисетовика не выдержал, сложив оружие во встрече с Марином Чиличем. Хорвата не зря причисляли к скрытым фаворитам «мэйджора» в Лондоне — Марин набрал оптимальную форму и заставил вспомнить себя образца US Open-2014. Сопротивление Куэрри Чилич сломил без особых проблем и прошёл в финал.

Стоит ли в очередной раз говорить, что место финалиста от нижней половины сетки всеми было отдано Роджеру Федереру? Швейцарец не просто прошёл до финала, не отдав соперникам, в числе которых, между прочим, были его более молодая копия Григор Димитров, прошлогодний обидчик Милош Раонич и главный неудачник всех «Шлемов» Томаш Бердых. Маэстро сделал это спокойно и элегантно, в каждом матче радуя зрителей присущими только его стилю комбинациями и затрачивая ровно столько сил, сколько нужно для победы. Роджер подготовился к Уимблдону идеально и ни разу не дал усомниться в заслуженности своего успеха. Отсутствие на его турнирном пути Новака Джоковича (серб снялся с ¼ финала против Бердыха) абсолютно не умаляет заслуг Роджера.

Возможно, финал и получился слишком однобоким, но, наверное, таким и должно быть возвращение на трон — уверенным и неотвратимым. Слёзы Чилича, как он сам потом и признал, свидетельствовали о бессилии финалиста — победитель был просто невозможно хорош.

Если на мужском турнире воцарилась абсолютная монархия, то женские соревнования стали настоящей Игрой престолов. Первая ракетка мира здесь также не то что не была главной претенденткой на победу — некоторые сомневались, что Анжелик Кербер вообще по силам преодолеть один-два раунда. Впрочем, немка отчасти посрамила скептиков, дойдя до второй недели. В четвёртом круге она хоть и поборолась с Гарбин Мугурусой, но больше одного сета выиграть не смогла. Вообще, данная четверть была самой тяжёлой, так что после успеха ещё и в ¼ финала против Светланы Кузнецовой претензии испанки на трофей начали казаться вполне обоснованными.

Тем более её соперницей в квартете сильнейших стала Магдалена Рыбарикова — спортсменка, ещё месяц назад игравшая на турнирах серии ITF. Мугуруса катком проехалась по словачке, однако вряд ли это сильно ту расстроило. Свою главную победу она одержала гораздо раньше, выбив из борьбы Каролину Плишкову — на тот момент третью, а ныне — и вовсе первую ракетку мира. Что-то подсказывает, что до возможного возвращения Серены в Тур смена лидеров рейтинга будет происходить с калейдоскопической быстротой.

В нижней части турнирной таблицы всё было довольно закономерно. Практически все спортсменки оправдали свои высокие номера посева, а участию в 1/8 финала несеяной Виктории Азаренко, думается никто не удивился. В итоге, к радости местных болельщиков участницами полуфинала стала британка Йоханна Конта, в напряжённом поединке переигравшая Симону Халеп, и Винус Уильямс. С учётом событий, предшествовавших старту последней на Уимблдоне, иначе как подвигом её результат сложно назвать. В полуфинале даже поддержка публики Конте не помогла и в свои 37 лет Уильямс-старшая пробилась уже во второй финал «мэйджора» в сезоне.