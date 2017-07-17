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https://sport.mail.ru/news/tennis/30413926/
17 июля 2017, 20:17 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Анна Калинская добилась победы над Ребекой Машаровой

150-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, обыграла швейцарку Ребеку Машарову, занимающую 468-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/7 (9), 7/5 в первом круге турнира в Гштааде (Швейцария).

Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минут. За это время 18-летняя Анна реализовала десять брейк-пойнтов и допустила девять двойных ошибок, а 17-летняя Ребека сделала семь эйсов и восемь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором раунде соревнований Ladies Championship Gstaad Калинская сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с итальянкой Мартиной Тревизан.
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