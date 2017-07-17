Гштаад. Анна Калинская добилась победы над Ребекой Машаровой
150-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, обыграла швейцарку Ребеку Машарову, занимающую 468-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/7 (9), 7/5 в первом круге турнира в Гштааде (Швейцария).
Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минут. За это время 18-летняя Анна реализовала десять
Во втором раунде соревнований Ladies Championship Gstaad Калинская сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с итальянкой Мартиной Тревизан.
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