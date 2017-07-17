Гштаад. Анна Калинская добилась победы над Ребекой Машаровой

Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минут. За это время 18-летняя Анна реализовала десять брейк-пойнтов и допустила девять двойных ошибок, а 17-летняя Ребека сделала семь эйсов и восемь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

Во втором раунде соревнований Ladies Championship Gstaad Калинская сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с итальянкой Мартиной Тревизан.