Хромачёва и Стоянович покидают парные соревнования в Гштааде

За 1 час 31 минуту, проведённые на корте, Ирина и Александра сделали три эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Корнелиа Эмили и Александрина выполнили пять подач навылет, реализовали два брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку.

Таким образом, в четвертьфинале парных соревнований в Гштааде Листер и Найденова сразятся с победительницами матча Сара Соррибес-Тормо и Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) — Анна Зайя и Никола Гойер (Германия).