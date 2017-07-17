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https://sport.mail.ru/news/tennis/30413798/
17 июля 2017, 19:58 | Теннис | GoTennis.ru

Хромачёва и Стоянович покидают парные соревнования в Гштааде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её коллега из Сербии Александра Крунич завершили выступление на парном турнире Ladies Championship Gstaad, уступив со счётом 5/7, 6/7 (3) дуэту в составе шведки Корнелии Эмили Листер и болгарки Александрины Найденовой.

За 1 час 31 минуту, проведённые на корте, Ирина и Александра сделали три эйса и один брейк, ошибившись при подаче один раз. Корнелиа Эмили и Александрина выполнили пять подач навылет, реализовали два брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку.

Таким образом, в четвертьфинале парных соревнований в Гштааде Листер и Найденова сразятся с победительницами матча Сара Соррибес-Тормо и Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) — Анна Зайя и Никола Гойер (Германия).
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