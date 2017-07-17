Уимблдон-2017: злобные жуки, носилки на корте и фанат в юбке
12 событий, которыми запомнится завершившийся в Лондоне турнир «Большого шлема», помимо спортивных результатов.
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Юбка Клийстерс для болельщика
По ходу поединка ветеранов бельгийка Ким Клийстерс спросила у публики, куда ей следует подавать, на что один из зрителей предложил «подавать в тело». После этого Кончита Мартинес пригласила болельщика на корт и уступила ему свое место на два розыгрыша. При этом Клийстерс заявила, что одежда фаната не соответствует
Насекомые атакуют
Полчища насекомых едва не сорвали матч француза
Французский теннисист Адриан Маннарино в матче против Ючи Сугиты был оштрафован на 7000 фунтов за столкновение с болбоем. Хотя сам Маннарино уверял, что все вышло случайно и у него не было дурных намерений.
Слезы Винус
Американка Винус Уильямс приехала на Уимблдон, несмотря то что стала участницей аварии со смертельным исходом во Флориде. Когда в начале турнира у Винус спросили о случившемся на
Спаситель Дель Потро
Матч между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и Эрнестом Гулбисом из Латвии был прерван после того, как одной из болельщиц на трибуне стало плохо. Дель Потро в этой ситуации не растерялся и сразу передал несчастной бутылку с водой.
Драка за полотенце
Американец Джек Сок после одного из матчей бросил на трибуны полотенце. Трофей достался мальчику во втором ряду, но трофей у ребенка тут же отобрал его сосед. Возмущенный Сок объявил в соцсетях поиск обиженного мальчика и вручил тому новый сувенир.
Маррэй под подозрением
В начале турнира секьюрити Уимблдона не допустили на стадион без досмотра первую ракетку мира Энди Маррэя. Охранники тщательно проверили сумку шотландца на предмет запрещенных предметов.
Автографы на протезах
Болельщик с ампутированной ногой просил Энди Маррэя и Рафаэля Надаля поставить автограф на… своем протезе. Теннисисты, немного поколебавшись, исполнили эту необычную просьбу.
Беременная на корте
Первая ракетка Люксембурга Мэнди Минелла провела матч первого круга Уимблдона против итальянки Франчески Скьявоне на пятом месяце беременности. И только после поражения она объявила об уходе в декретный отпуск.
Раздосадованный судейством в проигранном матче против Рубена Бемельманса россиянин Даниил Медведев по окончании поединка достал кошелек и принялся бросать монеты в сторону судейской вышки. Несмотря на принесенные извинения, на 21-летнего теннисиста наложили штраф в 14 500 долларов.
Неправильные трусы
Судьи строго следили за соблюдением
Травма
Американка Бетани
Скучающий Томич
Австралиец Бернард Томич признался, что брал медицинский
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