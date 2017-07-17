Уимблдон-2017: злобные жуки, носилки на корте и фанат в юбке

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Юбка Клийстерс для болельщика

По ходу поединка ветеранов бельгийка Ким Клийстерс спросила у публики, куда ей следует подавать, на что один из зрителей предложил «подавать в тело». После этого Кончита Мартинес пригласила болельщика на корт и уступила ему свое место на два розыгрыша. При этом Клийстерс заявила, что одежда фаната не соответствует дресс-коду Уимблдона, и выдала болельщику свою запасную юбку. Тот надел ее и попытался отбить несколько ударов, причем, к восторгу публики, в первый раз ему это даже удалось.

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Насекомые атакуют

Полчища насекомых едва не сорвали матч француза Жо-Вилфрида Цонга и американца Сэма Керри. Цонга заявил, что один из жуков залетел ему в нос, а другой — в ухо. «Это было странно», — признался француз. «Я уже хотел прекратить игру, потому что они бились мне в лицо. Одного из них я даже показал судье, а он лишь рассмеялся», — сообщил Керри.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The moment a flying ant forgot how to fly at <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/flyingantday?src=hash">#flyingantday</a> <a href="https://t.co/EAxuuY2xUA">pic.twitter.com/EAxuuY2xUA</a></p>— BBC Three (@bbcthree) <a href="https://twitter.com/bbcthree/status/882635739900628992">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Маннарино-танк

Французский теннисист Адриан Маннарино в матче против Ючи Сугиты был оштрафован на 7000 фунтов за столкновение с болбоем. Хотя сам Маннарино уверял, что все вышло случайно и у него не было дурных намерений.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Mannarino (?Eurosport) <a href="https://t.co/VD5qPFrM9K">pic.twitter.com/VD5qPFrM9K</a></p>— doublefault28 (@doublefault28) <a href="https://twitter.com/doublefault28/status/882964825927798784">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слезы Винус

Американка Винус Уильямс приехала на Уимблдон, несмотря то что стала участницей аварии со смертельным исходом во Флориде. Когда в начале турнира у Винус спросили о случившемся на пресс-конференции, она не смогла сдержать слез и убежала в раздевалку.

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Спаситель Дель Потро

Матч между аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро и Эрнестом Гулбисом из Латвии был прерван после того, как одной из болельщиц на трибуне стало плохо. Дель Потро в этой ситуации не растерялся и сразу передал несчастной бутылку с водой.

Драка за полотенце

Американец Джек Сок после одного из матчей бросил на трибуны полотенце. Трофей достался мальчику во втором ряду, но трофей у ребенка тут же отобрал его сосед. Возмущенный Сок объявил в соцсетях поиск обиженного мальчика и вручил тому новый сувенир.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pennsylvania teen who got new towel from <a href="https://twitter.com/JackSock">@JackSock</a> after losing one in <a href="https://twitter.com/Wimbledon">@Wimbledon</a> tug-of-war with man speaks out: <a href="https://t.co/QgoCFkq5vO">https://t.co/QgoCFkq5vO</a> <a href="https://t.co/I0DjNF4132">pic.twitter.com/I0DjNF4132</a></p>— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) <a href="https://twitter.com/NBCPhiladelphia/status/884522035329851392">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Маррэй под подозрением

В начале турнира секьюрити Уимблдона не допустили на стадион без досмотра первую ракетку мира Энди Маррэя. Охранники тщательно проверили сумку шотландца на предмет запрещенных предметов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Andy Murray looks surprised as he's called back by <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon2017?src=hash">#Wimbledon2017</a> security for a bag search <a href="https://t.co/oImRzFgzDS">pic.twitter.com/oImRzFgzDS</a></p>— ITV News (@itvnews) <a href="https://twitter.com/itvnews/status/882568934825873408">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Автографы на протезах

Болельщик с ампутированной ногой просил Энди Маррэя и Рафаэля Надаля поставить автограф на… своем протезе. Теннисисты, немного поколебавшись, исполнили эту необычную просьбу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not your everyday request...<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/nWIli7inXu">pic.twitter.com/nWIli7inXu</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/882689673625313281">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Беременная на корте

Первая ракетка Люксембурга Мэнди Минелла провела матч первого круга Уимблдона против итальянки Франчески Скьявоне на пятом месяце беременности. И только после поражения она объявила об уходе в декретный отпуск.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:54.72222222222223% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWHe-Rwl-0H/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? #orthomolnatal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Mandy Minella (@mandyminella) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-04T07:52:15+00:00">Июл 4 2017 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Медведев-сеятель

Раздосадованный судейством в проигранном матче против Рубена Бемельманса россиянин Даниил Медведев по окончании поединка достал кошелек и принялся бросать монеты в сторону судейской вышки. Несмотря на принесенные извинения, на 21-летнего теннисиста наложили штраф в 14 500 долларов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Medvedev acaba de abrir su cartera y echarle unas monedas a la juez de silla ??? <a href="https://t.co/VPCIuc2tNF">pic.twitter.com/VPCIuc2tNF</a></p>— Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) <a href="https://twitter.com/ReaccionesATP/status/882638917765177344">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Неправильные трусы

Судьи строго следили за соблюдением дресс-кода, который требует от теннисистов выходить на корт не только в белой форме, но и в белом нижнем белье. Во время матча юношеского Уимблдона судья рассмотрел под шортами венгра Шомбору Пирошу и китайца Йибину Ву черное белье и потребовал их сменить его на светлое. То же самое пришлось проделать представителю Австрии Юрию Родионову.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Who knew you couldn't wear black pants at Wimbledon ?. <a href="https://t.co/jzBLbzNN6r">pic.twitter.com/jzBLbzNN6r</a></p>— Pompey_Tori (@Pompey_Tori) <a href="https://twitter.com/Pompey_Tori/status/885249915558952961">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Травма Маттек-Сэндз

Американка Бетани Маттек-Сэндз во время матча с румынкой Сораной Кирстей упала на середине площадки с жуткими криками боли. Колено теннисистки стало распухать на глазах, ее унесли с корта на носилках и сразу отправили в больницу на операцию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Bethanie Mattek-Sands taken off on a stretcher. Doubles partner Lucie Safarova rushes over in tears. Tough scenes on Court 17. <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/IE3AKtKuVh">pic.twitter.com/IE3AKtKuVh</a></p>— SI Tennis (@SI_Tennis) <a href="https://twitter.com/SI_Tennis/status/882996219563388929">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Скучающий Томич

Австралиец Бернард Томич признался, что брал медицинский тайм-аут по ходу матча с Мишей Зверевым не из-за реальных проблем со здоровьем, а потому, что ему «было скучно на корте». После этого признания Томича оштрафовали на 15 000 долларов за неспортивное поведение, а его спонсор решил разорвать с ним контракт.