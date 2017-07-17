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https://sport.mail.ru/news/tennis/30413006/
17 июля 2017, 18:35 | Теннис | ТАСС

Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлема

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в парном разряде Открытого чемпионата Австралии и составление «полного шлема» в женском парном разряде является следующей целью российских теннисисток Екатерины Макаровой и Елены Весниной. Об этом ТАСС заявила Макарова.

Слева направо: Елена Веснина и Екатерина Макарова (Россия) во время финального матчаженского парного разряда на Уимблдонском теннисном турнире против Моники Никулеску (Румыния) и Чжань Хаоцин (Тайвань). Увеличить
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В субботу Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдон в женском парном разряде. Также они побеждали на Открытом чемпионате США (2014) и «Ролан Гаррос» (2013).

«Нас много спрашивали про Австралию (Открытый чемпионат Австралии — первый турнир серии Большого шлема в году) и это действительно сидит в голове. Из серии турниров Большого шлема нам не хватает лишь победы в Australian Open. Хочется собрать полный шлем — будем настраиваться на покорение этой вершины», — сказала Макарова.
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