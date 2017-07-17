Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлема

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В субботу Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдон в женском парном разряде. Также они побеждали на Открытом чемпионате США (2014) и «Ролан Гаррос» (2013).

«Нас много спрашивали про Австралию (Открытый чемпионат Австралии — первый турнир серии Большого шлема в году) и это действительно сидит в голове. Из серии турниров Большого шлема нам не хватает лишь победы в Australian Open. Хочется собрать полный шлем — будем настраиваться на покорение этой вершины», — сказала Макарова.