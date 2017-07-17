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17 июля 2017, 17:55 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина: Когда Федерер заходит, все голоса замолкают, все смотрят на него

Россиянка Елена Веснина рассказала о чемпионском бале, проходящем по завершении Уимблдона, и об общении со швейцарцем Роджером Федерером.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> рассказала о чемпионском бале проходящем по завершении Уимблдона и об общении со швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span>. Увеличить
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Напомним, что Веснина и Екатерина Макарова выиграли Уимблдон в женском парном разряде, а Федерер стал чемпионом мужского одиночного турнира, выиграв его в рекордный восьмой раз.

«Мы стояли, как маленькие девчонки, и боялись подойти к Роджеру, хотя он нас прекрасно знает и уже поздравлял с победами. Но мы каждый раз удивляемся, что он нас знает. Он с удовольствием с нами сфотографировался, поздравил и сказал, что увидимся на балу.

Что наливали на балу? И алкогольные, и безалкогольные напитки. Вино. Роджер был просто нарасхват. Стоило ему двинуться в какую-то сторону, как к нему подбегали игроки, чтобы сфотографироваться. Когда он заходит, все голоса замолкают, все смотрят на него. Он невероятная звезда, но при этом приземлённый, внимательный и галантный», — сказала Веснина в аэропорту по возвращении в Москву.
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