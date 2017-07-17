Зарина Дияс и Александр Бублик поднимаются выше в рейтингах WTA и ATP

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Уимблдонский турнир повлек существенные изменения в рейтингах, как Женской теннисной ассоциации, так и Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прекрасной половине мира тенниса впервые рейтинг возглавила представительница Чехии Каролина Плишкова, а у мужчин, покоритель последнего мэйджора Роджер Федерер вернулся в Топ-3.

25-летняя чешка уступила во втором круге Уимблдона, но благодаря не лучшему выступлению других фавориток, впервые в карьере стала лучшей теннисисткой мира. Симоне Халеп выход в четвертьфинал позволил сохранить вторую строчку, а вот экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер после поражения в 1/8 финала от Гарбинье Мугурусы откатилась на третье место. Сама испанка, после неожиданной итоговой победы на травяном мэйджоре поднялась на 10 пунктов и стала пятой. Йоханна Конта, выйдя в ½ финала, сумела подняться на четвертое место, что является лучшим достижением британки.

Долгое время державшаяся в тройке лучших находящаяся в декретном отпуске Серена Уильямс покинула пределы топ-10 и опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, прекратившая борьбу после первого круга английского турнира «Большого шлема» спустилась на 47-ю строку рейтинга. Ярослава Шведова, пропускавшая Уимблдон из-за травмы, потеряла 33 пункта и теперь занимает 83-е место. Вышедшая в третий круг Зарина Дияс со 130-й позиции переместилась на 114-ю, а Камила Керимбаева, в последнее время в Туре не игравшая, поднялась на 364-е место. Продолжает падение Галина Воскобоева. За отчетные 2 недели экс-россиянка рухнула на 41 пункт и занимает 386-ю строку.

Провальное выступление на Уимблдоне Энди Маррея не мешает ему по-прежнему возглавлять мужской рейтинг. Правда Рафа Надаль почти нагнал британца и находится в каких-то 285 баллах от лидера. В топ-5 местами поменялись два швейцарца. Вылетевший в первом круге Стэн Вавринка опустился на пятую строчку, а победитель Роджер Федерер поднялся на третью.

Михаил Кукушкин сохранил 118-ю позицию после выхода во второй круг, а одно лишь участие в основной сетке Уимблдона Александра Бублика вознесло его на наивысшее место в карьере — 124. Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Андрей Голубев теперь занимают 200-е, 219-е и 453-е строчки рейтинга АТР.

На этой неделе казахстанские теннисисты принимают участие в Кубке Президента РК, имеющего статус турнира АТР Challenger c призовым фондом 225 тысяч долларов США.