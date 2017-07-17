Зарина Дияс и Александр Бублик поднимаются выше в рейтингах WTA и ATP
Теннисные ассоциации обновили списки лучших.
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Уимблдонский турнир повлек существенные изменения в рейтингах, как Женской теннисной ассоциации, так и Ассоциации
25-летняя чешка уступила во втором круге Уимблдона, но благодаря не лучшему выступлению других фавориток, впервые в карьере стала лучшей теннисисткой мира. Симоне Халеп выход в четвертьфинал позволил сохранить вторую строчку, а вот
Долгое время державшаяся в тройке лучших находящаяся в декретном отпуске Серена Уильямс покинула пределы топ-10 и опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA.
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, прекратившая борьбу после первого круга английского турнира «Большого шлема» спустилась на 47-ю строку рейтинга. Ярослава Шведова, пропускавшая Уимблдон
Провальное выступление на Уимблдоне Энди Маррея не мешает ему
Михаил Кукушкин сохранил 118-ю позицию после выхода во второй круг, а одно лишь участие в основной сетке Уимблдона Александра Бублика вознесло его на наивысшее место в карьере — 124. Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Андрей Голубев теперь занимают 200-е, 219-е и 453-е строчки рейтинга АТР.
На этой неделе казахстанские теннисисты принимают участие в Кубке Президента РК, имеющего статус турнира АТР Challenger c призовым фондом 225 тысяч долларов США.
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