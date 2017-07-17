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https://sport.mail.ru/news/tennis/30412311/
17 июля 2017, 17:26 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс с победы начала выступление на турнире в Гштааде

35-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, переиграла сербку Александру Крунич, занимающую 93-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/1 на старте турнира в Гштааде (Швейцария).

35-я ракетка мира голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> переиграла сербку Александру <span class=error>Крунич</span> занимающую 93-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/1 на старте турнира в Гштааде (Швейцария). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 25-летняя Кики сделала по четыре эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче, а её 24-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменок.
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