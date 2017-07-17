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https://sport.mail.ru/news/tennis/30412310/
17 июля 2017, 17:26 | Теннис | GoTennis.ru

Бухарест. Чагла Буюкакчай нанесла поражение Полоне Херцог

Турецкая теннисистка Чагла Буюкакчай преодолела барьер первого раунда турнира в Бухаресте, переиграв в трёх сетах словенку Полону Херцог, — 4/6, 6/3, 7/6 (3).

Турецкая теннисистка <span class=error>Чагла</span> Буюкакчай преодолела барьер первого раунда турнира в Бухаресте переиграв в трёх сетах словенку <span class=error>Полону</span> <span class=error>Херцог</span> — 4/6 6/3 7/6 (3). Увеличить
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За 2 часа 54 минуты, проведённые на корте, 165-я ракетка мира, 27-летняя Чагла, реализовала пять брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. 26-летняя Херцог, занимающая 190-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и четыре эйса, допустив семь двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований BRD Bucharest Open Буюкакчай сразится с победительницей игры румынок Аны Богдан и Сораны Кырсти.
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