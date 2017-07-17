Бухарест. Чагла Буюкакчай нанесла поражение Полоне Херцог

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За 2 часа 54 минуты, проведённые на корте, 165-я ракетка мира, 27-летняя Чагла, реализовала пять брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. 26-летняя Херцог, занимающая 190-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и четыре эйса, допустив семь двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований BRD Bucharest Open Буюкакчай сразится с победительницей игры румынок Аны Богдан и Сораны Кырсти.