Бухарест. Чагла Буюкакчай нанесла поражение Полоне Херцог
Турецкая теннисистка Чагла Буюкакчай преодолела барьер первого раунда турнира в Бухаресте, переиграв в трёх сетах словенку Полону Херцог, — 4/6, 6/3, 7/6 (3).
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За 2 часа 54 минуты, проведённые на корте, 165-я ракетка мира, 27-летняя Чагла, реализовала пять
Во втором круге соревнований BRD Bucharest Open Буюкакчай сразится с победительницей игры румынок Аны Богдан и Сораны Кырсти.
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