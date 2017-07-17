Патриция Мария Тиг покидает соревнования в Гштааде
Румынская теннисистка Патриция Мария Тиг не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Бухаресте, проиграв в двух сетах немке Анне Зайе, — 2/6, 3/6.
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За 1 час 7 минут матча 135-я ракетка мира, 22-летняя Патриция Мария сделала три брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. 26-летняя Анна, занимающая 250-е место в рейтинге WTA, выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге соревнований Ladies Championship Gstaad Зайя померится силами с победительницей игры сербки Александры Крунич и Кики Бертенс из Нидерландов.
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