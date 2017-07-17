Восьмой Уимблдон. Титул Роджера Федерера, который не изменил ничего

Когда-то череда поражений от испанца заставляла усомниться в том, можно ли считать Федерера величайшим теннисистом в истории. Но сегодня подобные споры утихли и кажутся бессмысленными. Особенно — после вчерашнего. Но как же складывалась легендарная серия швейцарца на «мэйджорах»?



После Мельбурна Портал GoTennis.ru поднимал из глубин памяти важнейшие моменты в «Шлемной» карьере Роджера Федерера. Теперь поговорим о его величии и о значимости очередного трофея.



Уимблдон-2017. Невозможный титул, который не изменил ничего



Когда мы говорим «не изменил ничего», вы сразу готовитесь обвинить нас в хейтерстве и неприятии Роджера (особенно после вчерашнего прогноза финала), но это вы зря. Титул ничего не изменил в масштабе фигуры Федерера и его значимости для тенниса.



Раз мы начали о хейтерах, давайте вспомним основные мифы, связанные с Роджером, у тех, кто его недолюбливает.



• Понабрал титулов на траве, где остальные не умеют играть.

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Какая-то доля истины в этом есть — отношение к траве в АТР-Туре (особенно среди молодых игроков) довольно своеобразное. Травяной сезон длится совсем мало (а пару лет назад длился и того меньше), поэтому многие не успевают — да и не считают нужным — серьёзно перестраиваться и готовиться.



В общем, мнение о том, что трава — какое-то ущербное понятие разделять не стоить, но понять причины его возникновения можно. Но мы же здесь не за тем, чтобы спорить об основах функционирования АТР-Тура? Поэтому вернёмся к Роджеру.



В данный момент список рекордсменов «Шлемов» выглядит так:



1. Роджер Федерер — 19

2. Рафаэль Надаль — 15

3. Пит Сампрас — 14

4−5. Рой Эмерсон — 12

4−5. Новак Джокович — 12

6−7. Род Лэйвер — 11

6−7. Бьорн Борг — 11

8. Билл Тилден (!) — 10



Далее идут великий Коннорс, Агасси, Лендл, ветеран Розуэлл и доисторический Пэрри.



Так вот, давайте допустим, что показатели Федерера на траве — это и правда несправедливо. И просто не будем их учитывать (а у остальных будем!). Тогда Роджер, конечно, потеряет лидерство и опустится на 6−8 место в истории, попав в компанию Рода Лэйвера и Бьорна Борга. Что ж, уже это делает его легендой (к тому же, у Борга и Лэйвера — 5 и 4 титула Уимблдона соответственно). Неплохо для трёх «мэйджоров» в сезоне?



Если же в целом считать травяной сезон бесполезным и недостойным внимания, то стоит применять подобные санкции ко всем участникам. Без учёта титулов Уимблдона, рейтинг чемпионов «Шлемов» будет выглядеть так:



1. Рафаэль Надаль — 13

2. Роджер Федерер — 11

3. Рой Эмерсон — 10

4. Новак Джокович — 9

5−6. Пит Сампрас — 7

5−6. Род Лэйвер — 7



Итого, без учёта «ущербного покрытия» Роджер становится вторым.



Но это тоже какие-то полумеры. Мы ведь говорим о звании лучшего теннисиста в истории, нам не интересны ролевики? Поэтому, чтобы нивелировать, преимущество любимого покрытия, давайте посмотрим на результаты легенды без лучшего «мэйджора» в карьере.



1. Роджер Федерер — 11 (19−8 Уимблдонов)

2−3. Род Лэйвер — 7 (11−4 Уимблдона)

2−3. Пит Сампрас — 7 (14−7 Уимблдонов)

4−5. Рой Эмерсон — 6 (12−6 домашних Australian Open (которые тогда не особо и котировались)

4−5. Новак Джокович — 6 (12−6 Australian Open)

6−7. Рафаэль Надаль — 5 (15−10 «Ролан Гаррос») — это, кстати, уровень Тони Траберта и Фрэнка Седгмана

6−7. Бьорн Борг — 5 (11−6 «Ролан Гаррос)

8. Билл Тилден — 3 (10−7 US Open)



Никто другой в истории с отбросом худшего не преодолеет показатель в пять «Шлемов».



Так что, кажется, Федерер не так уж и набил статистику на «мусорном» Уимблдоне? По крайней мере, не больше, чем любой другой спортсмен, претендующий на звание лучшего в истории, — на любом другом «мэйджоре».



• Не умеет играть на грунте.

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В таком формате это, конечно, неправда. Если сделать скидку, на «хейтерство», получится что-то в духе «претендует на звание Величайшего, показывая слабую игру на одном из покрытий». Звучит уже более справедливо.



Но при этом, после сезона-2004 Федерер лишь раз проиграл раньше ¼ финала (до 2004 года Роджер лишь дважды проходил дальше четвёртого круга — в том числе и в Париже). Титул, четыре финала и два полуфинала на одиннадцать участий — звучит как статистика Топ-игрока.

Если учесть сочетание трёх факторов:

— это покрытие и правда не подходит стилю Федерера, и на нём он никогда не показывал свой лучший теннис;

— прайм Роджера пришёлся на пришествие в Тур лучшего грунтовика всех времён;

— швейцарец не так уж любит «Ролан Гаррос»;



эта статистика выглядит очень хорошей. К тому же, если у каждой легенды отбросить один худший «Шлем» в карьере, статистика для соперников Роджера станет совсем удручающей. Без кубков «Ролан Гаррос» у него останется 18 «Шлемов».



• Уступает Надалю в статистике личных встреч.

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Пункт, который не имеет смысла для хейтеров.



У Рафаэля было всё, чтобы стать величайшим. Чтобы заставить всех забыть о Федерере и лишить швейцарца всех титулов. Судите сами: Надаль всегда был самым неудобным соперником Маэстро, его стиль не давал Федереру показывать свой лучший теннис и, что очень важно, Рафа почти на пять лет моложе.



Давайте возьмём за отправную точку Уимблдон-2008 — Надаль выигрывает лучший матч всех времён, побеждает Роджера на его любимом турнире и громогласно заявляет всему миру — я настоящее и будущее этого спорта. Рафе — 22, Роджеру скоро будет 27. Кто находится в идеальной позиции?



После этого Федерер взял семь «Шлемов». Надаль, конечно, взял десять, но это не позволило ему даже догнать Роджера, не говоря уже о том, чтобы превзойти великого швейцарца объективно или субъективно.



Рафе мешали травмы и невероятные сезоны Джоковича, но здесь оппоненты были в равных условиях.



• Не стал чемпионом Олимпиады.

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А Маррей — двукратный золотой медалист (единственный — в мужской одиночке — в истории!). В прошлом сезоне будущее Федерера казалось очень мрачным, но что-то я не помню претензий британца на звание Величайшего.



• Пользуется слабостью соперников.

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