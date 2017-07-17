Восьмой Уимблдон. Титул Роджера Федерера, который не изменил ничего
Победа над Марином Чиличем в финале Уимблдона принесла Роджеру Федереру девятнадцатый титул на турнирах «Большого шлема», позволив обновить собственный рекорд. У ближайшего преследователя Роджера — всё того же Надаля — пятнадцать выигранных «Шлемов».
Статус-кво сохранён.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После Мельбурна Портал GoTennis.ru поднимал из глубин памяти важнейшие моменты в «Шлемной» карьере Роджера Федерера. Теперь поговорим о его величии и о значимости очередного трофея.
Уимблдон-2017. Невозможный титул, который не изменил ничего
Когда мы говорим «не изменил ничего», вы сразу готовитесь обвинить нас в хейтерстве и неприятии Роджера (особенно после вчерашнего прогноза финала), но это вы зря. Титул ничего не изменил в масштабе фигуры Федерера и его значимости для тенниса.
Раз мы начали о хейтерах, давайте вспомним основные мифы, связанные с Роджером, у тех, кто его недолюбливает.
• Понабрал титулов на траве, где остальные не умеют играть.
В общем, мнение о том, что трава —
В данный момент список рекордсменов «Шлемов» выглядит так:
1. Роджер Федерер — 19
2. Рафаэль Надаль — 15
3. Пит Сампрас — 14
4−5. Рой Эмерсон — 12
4−5. Новак Джокович — 12
6−7. Род Лэйвер — 11
6−7. Бьорн Борг — 11
8. Билл Тилден (!) — 10
Далее идут великий Коннорс, Агасси, Лендл, ветеран Розуэлл и доисторический Пэрри.
Так вот, давайте допустим, что показатели Федерера на траве — это и правда несправедливо. И просто не будем их учитывать (а у остальных будем!). Тогда Роджер, конечно, потеряет лидерство и опустится на 6−8 место в истории, попав в компанию Рода Лэйвера и Бьорна Борга. Что ж, уже это делает его легендой (к тому же, у Борга и Лэйвера — 5 и 4 титула Уимблдона соответственно). Неплохо для трёх «мэйджоров» в сезоне?
Если же в целом считать травяной сезон бесполезным и недостойным внимания, то стоит применять подобные санкции ко всем участникам. Без учёта титулов Уимблдона, рейтинг чемпионов «Шлемов» будет выглядеть так:
1. Рафаэль Надаль — 13
2. Роджер Федерер — 11
3. Рой Эмерсон — 10
4. Новак Джокович — 9
5−6. Пит Сампрас — 7
5−6. Род Лэйвер — 7
Итого, без учёта «ущербного покрытия» Роджер становится вторым.
Но это тоже
1. Роджер Федерер — 11 (19−8 Уимблдонов)
2−3. Род Лэйвер — 7 (11−4 Уимблдона)
2−3. Пит Сампрас — 7 (14−7 Уимблдонов)
4−5. Рой Эмерсон — 6 (12−6 домашних Australian Open (которые тогда не особо и котировались)
4−5. Новак Джокович — 6 (12−6 Australian Open)
6−7. Рафаэль Надаль — 5 (15−10 «Ролан Гаррос») — это, кстати, уровень Тони Траберта и Фрэнка Седгмана
6−7. Бьорн Борг — 5 (11−6 «Ролан Гаррос)
8. Билл Тилден — 3 (10−7 US Open)
Никто другой в истории с отбросом худшего не преодолеет показатель в пять «Шлемов».
Так что, кажется, Федерер не так уж и набил статистику на «мусорном» Уимблдоне? По крайней мере, не больше, чем любой другой спортсмен, претендующий на звание лучшего в истории, — на любом другом «мэйджоре».
• Не умеет играть на грунте.
В таком формате это, конечно, неправда. Если сделать скидку, на «хейтерство», получится
Но при этом, после сезона-2004 Федерер лишь раз проиграл раньше ¼ финала (до 2004 года Роджер лишь дважды проходил дальше четвёртого круга — в том числе и в Париже). Титул, четыре финала и два полуфинала на одиннадцать участий — звучит как статистика
Если учесть сочетание трёх факторов:
— это покрытие и правда не подходит стилю Федерера, и на нём он никогда не показывал свой лучший теннис;
— прайм Роджера пришёлся на пришествие в Тур лучшего грунтовика всех времён;
— швейцарец не так уж любит «Ролан Гаррос»;
эта статистика выглядит очень хорошей. К тому же, если у каждой легенды отбросить один худший «Шлем» в карьере, статистика для соперников Роджера станет совсем удручающей. Без кубков «Ролан Гаррос» у него останется 18 «Шлемов».
• Уступает Надалю в статистике личных встреч.
Пункт, который не имеет смысла для хейтеров.
У Рафаэля было всё, чтобы стать величайшим. Чтобы заставить всех забыть о Федерере и лишить швейцарца всех титулов. Судите сами: Надаль всегда был самым неудобным соперником Маэстро, его стиль не давал Федереру показывать свой лучший теннис и, что очень важно, Рафа почти на пять лет моложе.
Давайте возьмём за отправную точку Уимблдон-2008 — Надаль выигрывает лучший матч всех времён, побеждает Роджера на его любимом турнире и громогласно заявляет всему миру — я настоящее и будущее этого спорта. Рафе — 22, Роджеру скоро будет 27. Кто находится в идеальной позиции?
После этого Федерер взял семь «Шлемов». Надаль, конечно, взял десять, но это не позволило ему даже догнать Роджера, не говоря уже о том, чтобы превзойти великого швейцарца объективно или субъективно.
Рафе мешали травмы и невероятные сезоны Джоковича, но здесь оппоненты были в равных условиях.
• Не стал чемпионом Олимпиады.
А Маррей — двукратный золотой медалист (единственный — в мужской одиночке — в истории!). В прошлом сезоне будущее Федерера казалось очень мрачным, но
• Пользуется слабостью соперников.
Федереру меньше чем через месяц исполнится тридцать семь лет. В прошлом году он пропустил полсезона
Так вот, вернёмся к нашему тезису. Эпоха Федерера длится уже четырнадцать лет — у некоторых легенд весь карьерный путь занимал меньше времени. Роджер доказал свою состоятельность в схватках с Надалем, Джоковичем, любым историческим соперником в схватке со временем.
Говоря о претензиях на звание лучшего в истории, нет смысла концентрироваться на коротких отрезках. Да, были моменты, когда Надаль казался Диомедом, поразившим Ареса. Или когда складывалось ощущение, что Новаку потребуется всего пара лет, чтобы обойти Федерера по всем параметрам — просто несколько сезонов (в случае с Надалем — много), а Роджер всё ещё на вершине и его статус неоспорим.
И этот титул ничего не меняет. Australian Open и летняя хардовая серия стали прорывом — после зимы никто не ждал от швейцарца великих свершений и просто хороших результатов. Они появились. И тогда история тенниса действительно изменилась. Сейчас Федерер — снова фаворит любого турнира. И он сам это знает. И он готов это продолжать, жертвуя такими «мелочами», как звание первой ракетки мира (лишние
А ещё один Уимблдон? Мелочь. Если бы Федерер проиграл в финале (или даже неудобному Долгополову на старте),
Девятнадцатый титул «Шлема» ничего не решает — и это часть величия Федерера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter