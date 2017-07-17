На Уимблдоне за две недели турнира были арестованы 9 человек
За прошедшие две недели Уимблдона во Всеанглийском клубе
лаун-тенниса и крокета были арестованы девять человек, что является рекордным показателем для турнира.
Причинами для задержания стали отмывание денег, оскорбления на расовой почве, воровство и провоз наркотиков. Трое человек были арестованы за ношение ножей, сообщает Tennis World USA.
Ранее стало известно, что на турнире будут введены повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой.
«Мы приняли в расчёт уровень угрозы и эти ужасные атаки террористов и в результате приняли план с привлечением значительных сил обеспечения безопасности», — сказал директор турнира Ричард Льюис.
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