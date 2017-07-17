На Уимблдоне за две недели турнира были арестованы 9 человек

Причинами для задержания стали отмывание денег, оскорбления на расовой почве, воровство и провоз наркотиков. Трое человек были арестованы за ношение ножей, сообщает Tennis World USA.

Ранее стало известно, что на турнире будут введены повышенные меры безопасности в связи с террористической угрозой.

«Мы приняли в расчёт уровень угрозы и эти ужасные атаки террористов и в результате приняли план с привлечением значительных сил обеспечения безопасности», — сказал директор турнира Ричард Льюис.