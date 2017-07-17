Принцесса Каролина. Кто возглавил рейтинг WTA
Сегодня в мире женского тенниса появилась новая, 23-я по счету первая ракетка мира — Каролина Плишкова из Чехии — теннисистка с очень нетривиальной судьбой.
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ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО.
Братом или сестрой, а то и несколькими, в мире спорта никого не удивить — многие первые ракетки мира родом из больших семей и имеют по
Но Плишкова стоит особняком — она пока единственная в истории первая ракетка планеты, у которой есть
— Там есть небольшой теннисный клуб, в нем примерно восемь грунтовых кортов, — вспоминает Каролина. — Мы начали заниматься в нем с тренером, сначала по одному разу в неделю. Позже было очень забавно, когда я и Кристина играли в паре. Мы были в одинаковой форме, и люди нас все время путали.
Как же различить сестер? Каролина на две минуты младше, зато на пару сантиметров выше. У нее есть две татуировки — на бедре и на левой руке, последняя хорошо заметна. У Кристины тату всего одно, и не такое броское. А самая большая отличительная особенность — сестры так называемые «зеркальные близнецы». Каролина правша, а Кристина — левша.
МИСС ЭЙС.
Обе сестры Плишковы — высокие девушки. Каролина доросла до 186 см. Ничего удивительного, что она предпочитает играть в очень агрессивный теннис, часто атакует под заднюю линию и ходит к сетке, вынуждая соперниц ошибаться. Но главным ее козырем, что неудивительно, является мощная и точная подача. Она давно стала визитной карточкой Плишковой — Каролина за последние пять сезонов сделала больше эйсов, чем кто бы то ни было в туре.
Вот уже третий год чешка неизменно возглавляет список лидеров по этому показателю. В нынешнем сезоне у нее уже 602 подачи навылет за 90 проведенных матчей, тогда как за два предыдущих она «настреляла» чуть больше тысячи эйсов. При этом говоря о том, какой компонент игры ей бы хотелось позаимствовать у
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
— Если бы у меня была машина времени, отправилась бы в детство, — сказала Плишкова в одном из интервью. — Когда ты маленький, не нужно беспокоиться о такой куче вещей! Вернулась бы в тот период жизни, когда мне было, скажем, лет пять.
Сейчас Каролине 25, ее детство пришлось на конец 90-х и начало «нулевых». Говоря о том, на чьих матчах она росла и училась, Плишкова вспоминает Мартину Хингис, Монику Селеш и сестер Уильямс. По ее словам, тогда она смотрела очень много тенниса по телевизору. Но при этом своим кумиром новая первая ракетка мира называет Марата Сафина. Вы все еще гадаете, откуда у девушки такая подача?
НАСЛЕДНИЦА НАВРАТИЛОВОЙ.
Плишкова — первая чешская теннисистка во главе мирового рейтинга. Это удивительно, если вспомнить, какая мощная в стране школа и сколько классных игроков из нее вышло. Конечно, первой на ум приходит Навратилова, но она до эмиграции в США представляла еще Чехословакию.
В Чехословакии, кстати, родилась и Хингис, но она уехала из страны вместе с матерью, когда ей было четыре года. Петра Квитова добиралась до второй строки в мировом рейтинге, Люси Шафаржова — до пятой, Николь Вайдишова — до седьмой. И вот за
Впервые на взрослом уровне она заявила о себе в 2013-м, взяв титул в Малайзии. А прорывом для Каролины стал сезон-2014 — пять финалов, два из которых победных, обеспечили ей место в топ-25 к концу года. В 2015 году она впервые вошла в топ-10, еще годом позже поднялась в пятерку сильнейших теннисисток мира. И, наконец, после Уимблдона возглавила рейтинг.
КОРОЛЕВА БЕЗ КОРОНЫ.
В отличие от той же Квитовой, Плишкова еще никогда не выигрывала турниров «Большого шлема» — в ее активе есть финал US Open-2016 и полуфинал «Ролан Гаррос» в нынешнем сезоне. Всего же в послужном списке Каролины — девять титулов WTA, причем три из них завоеваны в текущем году.
При этом первой ракеткой мира чешка стала в далеко не триумфальной манере — на минувшем Уимблдонском турнире она вылетела уже во втором круге. Причем этот барьер Плишкова не может покорить пятый год подряд! Но осечки основных конкуренток, Ангелики Кербер и Симоны Халеп, помогли ей взойти на вершину.
Поклонники Каролины очень надеются, что она не пойдет по пути Каролины Возняцки, Елены Янкович и Динары Сафиной — все они в разное время были первыми в рейтинге, но никогда не выигрывали «мейджоров». Тем более, что значимые победы у Плишковой уже есть — вместе со сборной Чехии она дважды, в 2015-м и 2016-м, брала Кубок Федерации, причем прошлый розыгрыш завершала в ранге лидера команды. Возможно, «Большой шлем» чешке удастся покорить уже в сентябре в
БЕЗ УМА ОТ МЕЛЬБУРНА.
При всем при этом самый лучший турнир Плишковой вовсе не US Open — хотя всем прочим покрытиям она предпочитает хардовые корты, а в
— Соревнования, в которые я просто влюблена — Australian Open, — говорит Плишкова. — Пожалуй, впервые я поняла, что у меня есть перспективы в теннисе, когда в 2010-м выиграла юниорский «Шлем» в Австралии. Та победа до сих пор очень многое значит для меня.
Ее повторения на взрослом уровне Каролине пока добиться не удалось — после двух подряд попаданий в третий круг, в 2017-м она впервые добралась в Мельбурне до второй недели соревнований и уступила в четвертьфинале ветерану Мирьяне
КОНФЕТЫ И ПИЦЦА.
В свободное от тенниса время Плишкова ведет обычную для девушки ее возраста жизнь — по словам Каролины, она любит побродить по магазинам или сходить с друзьями в кино. А также подольше поваляться в постели, если есть возможность. Хотя есть в списке ее хобби и неординарные — например, рыбалка.
— Вредные привычки? Люблю сладкое, — смеется Плишкова. — Особенно конфеты. Знаю, что это вредно, особенно для зубов. Но все равно могу съесть целую пачку за день.
А еще в качестве любимой еды Каролина называет не
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