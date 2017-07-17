Шарапова заявила, что достаточно добилась в теннисе, но не собирается завершать карьеру
ТАСС, 17 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова достаточно достигла в спорте и могла бы немедленно завершить карьеру, но теннис значит для нее гораздо больше, чем просто спорт. Об этом рассказала сама спортсменка, слова которой приводит канадский телеканал TSN.
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Шарапова провела в США два матча на командном турнире World Team Tennis. В паре со словенкой Андреей Клепач россиянка одержала победу со счетом 5:1 над американкой Шелби Роджерс и хорваткой Дарьей Юрак. В другой встрече она проиграла Роджерс (3:5).
«Как человек в возрасте 30 лет, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы уже завершить карьеру. Но теннис для меня — не просто спорт, это
Россиянка отказалась предположить, как она сможет попасть на Открытый чемпионат США — четвертый в году турнир серии Большого шлема, который будет проходить с 28 августа по 10 сентября. «Это не то, о чем я сейчас думаю, это не входит в мои обязанности. Я должна смотреть реально на вещи, я не играла очень долго, дисквалификация вместе с травмой — это почти двухлетний перерыв. Важность и значимость каждого турнира занимают мои мысли сейчас, а не US Open», — отметила теннисистка.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации в американском Стэнфорде (призовой фонд — около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Кроме того, она получила wild card для участия на турнире ВТА в Торонто (
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