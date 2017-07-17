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https://sport.mail.ru/news/tennis/30411372/
17 июля 2017, 16:11 | Теннис | ТАСС

Шарапова заявила, что достаточно добилась в теннисе, но не собирается завершать карьеру

ТАСС, 17 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова достаточно достигла в спорте и могла бы немедленно завершить карьеру, но теннис значит для нее гораздо больше, чем просто спорт. Об этом рассказала сама спортсменка, слова которой приводит канадский телеканал TSN.

Российская теннисистка отметила что пока не думала о своем участии на Открытом чемпионате США. Увеличить
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Шарапова провела в США два матча на командном турнире World Team Tennis. В паре со словенкой Андреей Клепач россиянка одержала победу со счетом 5:1 над американкой Шелби Роджерс и хорваткой Дарьей Юрак. В другой встрече она проиграла Роджерс (3:5).

«Как человек в возрасте 30 лет, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы уже завершить карьеру. Но теннис для меня — не просто спорт, это что-то более глубокое. Что-то, чем я занимаюсь всю свою жизнь, всю свою карьеру. И я хочу продолжать, я сконцентрирована на этом», — заявила Шарапова.

Россиянка отказалась предположить, как она сможет попасть на Открытый чемпионат США — четвертый в году турнир серии Большого шлема, который будет проходить с 28 августа по 10 сентября. «Это не то, о чем я сейчас думаю, это не входит в мои обязанности. Я должна смотреть реально на вещи, я не играла очень долго, дисквалификация вместе с травмой — это почти двухлетний перерыв. Важность и значимость каждого турнира занимают мои мысли сейчас, а не US Open», — отметила теннисистка.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира, однако она не сыграла на соревнованиях из-за травмы.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации в американском Стэнфорде (призовой фонд — около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Кроме того, она получила wild card для участия на турнире ВТА в Торонто (5—13 августа). Также Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине (9—15 октября).
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