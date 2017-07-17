Роджер Федерер: Когда я осознал произошедшее, эмоции сдерживать уже было невозможно

«В тот момент я впервые за долгое время оказался наедине с собой. Возможно, именно тогда я осознал: я снова сумел победить на Уимблдоне, установил рекорд, и был всё это время вместе с семьёй. Я очень хотел, чтобы сыновья тоже находились на трибунах — не только дочери. Когда всё произошло и я вспомнил, сколько было вложено сил, то уже не мог сдерживать эмоции», — цитирует Федерера The New York Times.