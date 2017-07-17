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https://sport.mail.ru/news/tennis/30410556/
17 июля 2017, 15:10 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Когда я осознал произошедшее, эмоции сдерживать уже было невозможно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что по окончании финального матча Уимблдона против хорвата Марина Чилича он расплакался.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> прокомментировал тот факт что по окончании финального матча Уимблдона против хорвата Марина <span class=error>Чилича</span> он расплакался. Увеличить
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«В тот момент я впервые за долгое время оказался наедине с собой. Возможно, именно тогда я осознал: я снова сумел победить на Уимблдоне, установил рекорд, и был всё это время вместе с семьёй. Я очень хотел, чтобы сыновья тоже находились на трибунах — не только дочери. Когда всё произошло и я вспомнил, сколько было вложено сил, то уже не мог сдерживать эмоции», — цитирует Федерера The New York Times.
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