Роджер Федерер: Когда я осознал произошедшее, эмоции сдерживать уже было невозможно
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что по окончании финального матча Уимблдона против хорвата Марина Чилича он расплакался.
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Видимо, что-то случилось...
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«В тот момент я впервые за долгое время оказался наедине с собой. Возможно, именно тогда я осознал: я снова сумел победить на Уимблдоне, установил рекорд, и был всё это время вместе с семьёй. Я очень хотел, чтобы сыновья тоже находились на трибунах — не только дочери. Когда всё произошло и я вспомнил, сколько было вложено сил, то уже не мог сдерживать эмоции», — цитирует Федерера The New York Times.
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